Testigo nga way klarong tinubagan sa impeachment trial, wa kaipsot ni Bam

Wala palabya ni Senator-Judge Bam Aquino kadtong mga testigo sa nagpadayon nga impeachment trial nga walay klaro nga tinubagan sa dihang gipangayuan og datos sa propriedad ni Vice Presidente Sara Duterte.
Gipahinumdoman ni Aquino ang importansiya sa transparency ug ang pagsalig sa publiko sa nagpadayon nga impeachment trail sa bise presidente.
Una nang gikuwestiyon sa senador ang testigo nga si Davao City Assessor Engr. Jaime “Jimmy” Galinero Adalin ang wala pagtugma sa Registry of Deeds ug ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte.
Nisamot ang kainit sa maong husay sa dihang si Davao City Accountant Vingelin Bajan na ang gipangutana nga gihulagway lihay ang mga tinubagan.
Laing testigo ang gikuwestiyon ni Aquino nga si Atty. Suzette Balucanag-Punay nga namatikdan nga nag-usab-usab ang numero ug pundo nga naglambigit sa bise presidente.
Matod pa ni Aquino nga katungod sa publiko nga masayran ang kinatibuk-ang kamatuoran luyo sa mga dokomento nga gipresentar sa impeachment batok ni Duterte. / PR