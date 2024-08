Testing kit gigamit paghiling ni Charina ‘expired’ na

Mopahigayon og laing hugna sa paghiling ang Philippine National Police (PNP) - Forensic Unit aron pagsiguro kon gihilabtan o wala ang pagkababaye sa gipatay nga saleslady nga si Charina Relativo.

Atol sa Openline Forum sa usa ka usa ka hotel diin si Police Colonel Antonietto Cañete, acting director sa Cebu City Police Office (CCPO) maoy guest, siya nibutyag nga aduna nay giluwatan nga resulta sa autopsy sa lawas ni Relativo, kinsa napalgang patay su’d sa giabangan nga balay sa Barangay Bulacao, niadtong Agusto 2.

Sa maong resulta, nitumaw nga wa gi-rape ang biktima.

Apan gibutyag ni Cañete, nga iyang ipausab ang autopsy human nahibaw-an nga ang gigamit nga kit sa paghiling sa kinatawo niini expired na.

“Yes I really insist that to have to conduct a new test because he reported also to me that the testing kit had been expired and I told him na kon kinakailangan bibili ako from my own money to secure the new testing kit, I will do it. Pero sabi naman nya there will be new testing kit coming from the Camp Crame as requested by them,” matod pa ni Cañete.

NAKADAYEG

Samtang gihangop ni Police Brigadier General Anthony Aberin hepe sa Police Regio­nal Office (PRO-7), ang daling pagkasikop sa suspek sa linuog nga pagpatay ni Relativo sa sulod sa lawak sa boarding house niini sa Sitio Laguna, Brgy. Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.

Si Darren Cui, 25, una na nga niangkon sa Inayawan Police Station nga siya ang mihimo sa krimen human siya nasikop sa Abellana Police Station kay gialarma nga armado sa Sambag 2, niadtong Sabado sa hapon, Agusto 3, 2024 ug nakuhaan og armas.

Matod ni Aberin nga iyang gidayeg ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga ila dayon kini nga naresolbar sulod lang sa usa ka adlaw subay sa walay hunong nga follow-up operations sa pagpangulo ni Cañete.

Bisan sa pangangkon ni Cui nga nag-inusara lang siya sa paghimo sa krimen sanglit nagtinguha siya niadtong tungora nga iyang makahilawas ang biktima, dunay mga pagduda nga duna siyay lain nga kauban.

Matod ni Aberin nga siya nimando sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga susihon pag-ayo kon aduna bay lain nga kauban si Cui.

“Yan pa po ang palagi na­ting tinututokan na inimbistagan po natin ng maigi kung may kasama pong iba yung ating suspek. But nevertheless kagaya nga ng sinabi ko base dun sa extra judicial confession po ng ating main suspect, ay siya lang daw po ang gumawa ng krimen,” matod ni Aberin.

Samtang si Cañete nagkanayon nga nilusad na sila og case build up ug nasuta sa imbestigasyon base sa pamahayag sa mga saksi sa dapit nga nag-inusara lang si Cui sa paghimo sa krimen nga mitakdo sa pangangkon niini.

Nakuhaan nila og pamahayag kadtong kauban ni Cui nga iyang gihagad og inom og beer niadtong Biyernes, Agusto 2 sa buntag nga gituohang nahuman na ang krimen. /AYB