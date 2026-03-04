TEU: Igo lang gihatod ang motor sa impounding area

Gipanghimakak sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) ang pasangil nga gigamit sa usa ka polis alang sa personal nga katuyoan ang usa ka na-impound nga motorsiklo nga nag-viral karon sa social media.
Sumala sa usa ka personnel sa TEU nga nihangyo nga dili lang magpaila, walay kamatuoran ang maong pasangil sanglit ang maong motor igo lang gihatod gikan sa SRP paingon sa kampo sa CCPO aron i-turnover sa impounding area.
Gipasabot sa TEU nga ang tanang nadakpan tungod sa illegal muffler niadtong Sabado, Pebrero 28, 2026, gimanduan nga pundokon sa CCPO aron dungan nga ikarga sa elf paingon sa impounding area.
Gipahimug-atan sa TEU nga ang tanang sakop sa yunit adunay kaugalingong government-issued nga motorsiklo, busa walay rason nga mogamit sila og motor sa sibilyan.
Sa wala pa gidala ang motor sa kampo, nakatala kini sa official blotter isip kamatuoran nga lehitimo ang pagbalhin sa maong unit.
Bisan pa sa katin-awan sa TEU, wala matagbaw si Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa kapulisan sa dakbayan.
Nimando dayon siya sa iyang mga imbestigador nga sutaon ang kamatuoran sa maong viral post.
“Ongoing pa ang investigation niya, dayon atong gihangyo ang atong complainant to file the formal complaint so that matubag sad sa hingtungdan in a proper forum,” matod ni Ylanan.
Giawhag ni Ylanan ang tag-iya sa motor nga mo-file og pormal nga reklamo aron masubay ang insidente pinaagi sa husto nga proseso ug mahatagan og higayon ang maong polis sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon.
Nagsugod ang kontrobersiya human gi-post sa usa ka netizen ang hulagway sa iyang motor nga na-impound sa SRP niadtong Sabado tungod sa illegal muffler nga gimaneho na sa usa ka polis nga naka-vest og “TEU” niadtong Domingo, Marso 1. Nakugang ang tag-iya sa pagtuo nga gipahimuslan ang iyang motor samtang ubos kini sa kustodiya sa mga awtoridad, hinungdan sa iyang bahad nga mopasaka og kaso. /