Teves gikuhang trainer sa ‘Sports for All’ ni Yogi

Usa ka bantugang skills trainer ug coach ang gitahasan aron modumala sa grassroots basketball program sa “Sports for All” nga adbokasiya ni kanhi Customs commissioner ug inilang drug-buster nga si Yogi Filemon Ruiz.

Gitumbok mao si Jojo Romarate Teves, kinsa kanhi magduduwa ug coach sa Salazar Institute of Technology (SIT) Skyblazers nga Salazar Colleges of Science Institute of Technology(SCSIT) sa pagkakaron.

Sulod na sab sa tulo ka mga dekada nga nag-umol sa abilidad sa batan-ong mga basketbolista si Teves isip training director sa Sunsport basketball camp.

Ang iyang kasinatian ning maong natad haom kaayo alang sa proyekto ni Ruiz, kinsa kanhi regional director sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-7 ug nipadayag sa iyang tinguha nga molansar isip mayor sa Dakbayan sa Sugbo sa eleksyon sa sunod tuig.

“Nalipay kaayo ko nga naapil aning maanindot nga programa kay ako gyud passion kining pag-train ug pag-develop sa mga players,” batbat pa ni Teves.

Ning bag-o niyang obligasyon, mas daghan ang matudloan ni Teves gumikan kay siya ang gitahasan nga mag-train og batan-ong mga basketbolista gikan sa tanang 80 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo.

Gipasabot ni Teves nga nindot kaayo ang iyang pamati nga motudlo sa kabatan-unan hilabi na kon aduna nay bu­nga ang tanan niyang gihimo.

Mapasigarbuhon si Teves nga usa sa iyang na-train kaniadto sa Sunsport mao si Roger Pogoy, kinsa usa sa mga sinaligan sa TNT Tropang Giga sa Philippine Basketball Association (PBA).

Si Teves kanhi sakop sa SIT Baby Skyblazers nga ningkampyon sa juniors division sa Cebu Amateur Athletic Association (CAAA) nga mao na karon ang Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (CESAFI).

Sa kolehiyo, nahisakop siya sa SIT Skyblazers nga naghari sa Cebu Basketball League (CBL) ubos sa paggiya ni coach Mark Anthony Tallo.

Nakaduwa sab kaniadto si Teves sa nagkadaiyang commercial leagues sa Sugbo ug nahimo’ng headcoach sa Skyblazers. / ESL