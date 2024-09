Teves gipa-extradite gikan sa Timor Leste

Sa dili madugay, si Arnolfo Teves, kanhi represen­tante sa Negros Oriental nga gi-expel sa Kongreso, gipa-extradite na sa Pilipinas gikan sa Timor-Leste, matod ni Department of Justice Assistant Secretary ug spokesperson Mico Clavano IV niadtong Sabado, Septiyembre 7.

Sa usa ka media forum, si Clavano niingon nga ang mga awtoridad sa Timor-Leste nagtan-aw sa extradition ni Teves human sa pagbisita ni Pope Francis sa ilang nasod niadtong Septiyembre 9 hangtod 11.

“Ang President ng Timor Leste na si Jose Ramos-Horta mentioned na it will not be too long before he (Teves) will go home,” matod ni Clavano.

Ang korte sa Timor-Leste kaniadto nag-deny sa motion ni Teves nga maglikay sa iyang extradition ngadto sa Pilipinas diin siya adunay warrant of arrest tungod sa pagpatay ni kanhi Negros Oriental Governor Roel Degamo ug daghan pang uban niadtong Marso 2023 samtang siya naa sa medical leave sa gawas sa nasod.

Imbes nga mobalik sa Pilipinas aron atubangon ang mga kaso batok kaniya, lakip na ang iyang giingong pag-apil sa pagpatay sa tulo ka mga indibidwal sa probinsya niadtong 2019, apil na ang usa ka kanhi board member sa Negros Oriental, si Teves nitago sa Timor-Leste ug ni-apply pa gani og political asylum nga gi-deny.

Gidakop siya samtang nagduwa og golf sa usa ka siyudad sa Timor-Leste niadtong Marso 21, usa ka buwan human siya gibutang sa red notice sa International Criminal Police Organization sa hangyo sa DOJ.

Gawas nga gi-expel gikan sa House of Representatives, si Teves giilang usa ka terorista sa Anti-Terrorism Council samtang ang iyang pasaporte gikanselar na ug ang iyang mga asset gipang-freeze sa kagamhanan./TPM/SunStar Phi­lippines