Teves gipatubag sa DOJ sa ‘paggasto sa terorismo’

Gimanduan nga moatubang sa Department of Justice (DOJ) ang gipalagpot nga representante sa Negros Oriental nga si Arnolfo Teves Jr.

Ang state prosecutors niisyu og subpoena batok kang Teves tungod sa paglapas sa Section 4 sa Republic Act (RA) 10168, o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, ug RA 11479, o ang Anti-Terrorism Act of 2020.

Ang preliminary investigation gitakda sa Disyembre 13 ug 19 diin gipaabot nga ipasaka ni Teves ang iyang counter-affidavit.

Ang abogado sa kanhi magbabalaud nga si Ferdinand Topacio, niingon nga siya ang morepresentar kang Teves atubangan sa korte.

Niadtong Agusto, gitudlo sa Anti-Terrorism Council (ATC) si Teves, iyang igsuon nga si Pryde Henry ug 11 ka uban pa isip mga terorista tungod sa giingong pagkalambigit nila sa daghang mga insidente sa pagpamatay ug harassment sa Negros Oriental.

Kini nga mga insidente naglakip sa walay kahadlok nga pagpatay kang Negros Oriental Governor Roel Degamo niadtong Marso nga miresulta usab sa pagkapatay sa uban pang mga inosenteng sibilyan. Ang warrant of arrest batok kang Teves kalabot sa insidente gipagawas niadtong Septiyembre.

Si Teves nigawas sa nasod alang sa medikal nga katuyoan, ug nagdumili siya sa pagpauli pagkahuman sa iyang pagkalambigit sa pagkamatay ni Degamo.

Gi-tag usab siya sa ATC isip lider sa usa ka giingong armadong grupo, partikular na ang giingong mga suspek nga nipatay kang Degamo.

Sila si Teves ug Marvin Miranda nga giingong nagsilbi nga “director” sa pagpatay kang Degamo giakusahan nga nakahimo’g terorismo ubos sa Section 4 sa Anti-Terror Act of 2020; pagplano, pagbansay, pag-andam ug pagpasayon sa komisyon sa terorismo (Seksyon 6); pagrekrut sa usa ka teroristang organisasyon (Seksyon 10); ug paghatag og materyal nga suporta sa mga terorista (Seksyon 12).

Balik-balik nga gipanghimakak ni Teves ang mga pasangil batok kaniya.