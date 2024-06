Teves nanghangyo'g tabang sa UN, pope

Ang gipalagpot nga si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. nipadala og open letter nga nangayo sa interbensyon sa United Nations, Amnesty International, uban pang mga grupo sa tawhanong katungod, ug Pope Francis, nga nangangkon nga siya pulitikanhong gilutos, gipasakaan og bakak nga mga akusasyon, ug gipakasala na bisan wala pa ang husay.

Sa usa ka pamahayag, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla miingon nga ang mga aksyon ni Teves ug sa iyang kampo, ingon man sa iyang mga pangangkon, mga “imaginary and delaying tactics.”

“Instead of dilly-dallying things, Teves should just face the court of law and answer the charges fair and square,” matod niya.

“Teves is a designated terrorist and fugitive from justice..” dugang ni Remulla.

Gisubli ni Remulla ang pasalig sa gobyerno sa Pilipinas sa pagsiguro sa seguridad ni Teves sa pag-abot sa nasod.

“Prove us wrong that you are not merely employing tactics intended to delay or circumvent the Rule of Law by presenting ‘real’ and ‘existing’ proof that Teves’ life is in danger..” dugang niya.

Giawhag usab niya ang legal counsel ni Teves nga si Ferdinand Topacio nga molihok sumala niini ug likayan ang paghimo’g walay basehanan nga mga pamahayag, nga makadaot sa integridad sa sistema sa hustisya sa Pilipinas.

Giila si Teves nga utok sa pagpatay kang Negros Oriental Governor Roel Degamo niadtong Marso 2023.

Gidakop siya sa Timor Leste niadtong Marso 21, usa ka bulan human siya gibutang sa red notice sa International Criminal Police Organization (Interpol) sa hangyo sa DOJ. /TPM, SunStar Philippines