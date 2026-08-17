Text message sa construction worker nabasahan, gidunggab

Gidunggab sa kontraktor ang iyang suod nga higala human niya mabasa ang private message niini ngadto sa iyang asawa, diin giingong gihisgutan ang paghalok sa maong babaye samtang nanglaag sila sa Busay ug nahubog.
Ang suspek nga anaa na sa kustodiya sa Mabolo Police Station mao si alyas Jessie, 36, residente sa Upper Laguerta, Barangay Lahug, Cebu City.
Ang biktima nga nakaangkon og mga samad sa nagkalainlaing bahin sa lawas mao si alyas Alvin, 24, construction worker, silingan sa suspek.
Nahitabo ang insidente pasado ala 1:50 sa kaadlawon niadtong Lunes, Agusto 17, 2026, sa Upper Laguerta, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, samtang niagi ang biktima sa kilid sa balay sa suspek, kalit kini nga giatake ug gidunggab sa makadaghang higayon.
Nakaangkon og daghang samad dinunggaban sa nagkalainlaing bahin sa lawas ang biktima, apan nakahimo pa siya sa pag-ikyas aron dili na mosamot ang iyang kahimtang.
Atol sa follow-up operation, nadakpan sa mga polis ang suspek ug nakuha gikan kaniya ang usa ka kutsilyo nga 15 pulgadas ang gitas-on.
Giangkon ni Jessie ang iyang gibuhat apan niingon nga wala siya magmahay tungod kay alang kaniya, ang iyang giila nga suod nga higala usa ka “bitin.”
Matod ni Jessie, samtang nagdula og cellphone ang iyang anak, iyang gikuha ang cellphone nga gigamit sa iyang asawa ug iyang gisusi ang mga mensahe sa Messenger.
Nakuratan siya sa dihang nabasa niya ang mensahe ni alyas Alvin ngadto sa iyang asawa nga naghisgot nga naghalok sila atol sa ilang paglaag sa Busay.
Bisan pa man og “naghalok” lamang ang iyang nabasa, nagduda si Jessie nga adunay mas lawom nga nahitabo tali sa duha, ilabina kay silang duha lamang ang nanglaag sa Busay ug nahubog ang iyang asawa.
“Gi-video call nako siya gamit ang akong cellphone ug giingnan nako nga mag-estoryahanay mi. Dugay man kaayo siya niabot, mao nga nagrigor na akong utok. Mao to nakaingon ko nga patyon gyud tika. Pagkakita nako niya, giluba nako siya deretso. Posible kaayo nga naa kay anak ug naa kay bana. Kamo rang duha ang nanglaag sa Busay, unya nahubog siya, mao nang nahalokan siya. Kana akong giluba,” matod ni Jessie.
Giandam na sa kapulisan ang kasong frustrated homicide batok sa suspek. / AYB