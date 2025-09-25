Text scam labot sa natanggong nga warrant of arrest, nisiaw

Nipahinangno ang Police Regional Office (PRO) 7 labot sa ilang nadawat nga reklamo gikan sa mga concern individual nga dunay kadudahang text message nga ilang madawat nga magpahibalo nga duna silay pending warrant of arrest gikan sa korte.
Ang nag-text mopahibalo sa unsay angayan nga buhaton sama sa pag-report niini sa buhatan sa Regional Intelligence Division aron paglimpyo sa ilang pangalan.
Nipasabot ang kapulisan sa Central Visayas nga ang maong text message kabahin sa scam aron pag- ilad ug paghadlok sa publiko.
Matod sa hepe sa PRO 7 nga si Police Brigadier General Redrico Maranan, tumong sa maong mensahe ang paghadlok sa tawo nga makadawat niini .
Pasabot sa heneral nga ang kapulisan sa rehiyon 7 dili mopadala og text message ni bisan kinsa labot sa pending warrant of arrest o summon .
“These fraudulent messages are being used to sow fear and confusion within our communities. We want to assure everyone that the Police
Regional Office 7 does not send text messages or communicate through unofficial means regarding pending warrants or summons,” matod ni Maranan.
Pagsulbad sa hulga, ang PRO 7 moduso niining maong mga taho ngadto sa Regional Anti-Cyber Crime Unit alang sa dinalian nga imbestigasyon ug aksiyon.
“We will ensure that individuals or groups responsible for these scams face the full force of the law,” dugang ni Maranan.
Iyang tambag nga dili mobalos sa pag -text sa mga kadudahan nga mensahe o paghatag og personal o financial nga impormasyon.
Susihon una ang giingong pending warrant of arrest o kaha mosusi sa kapulisan o motawag sa hotline sa PNP aron mahatagan sa dinalian nga pagtagad. / AYB