Texters, painters 2-0 tuyo

Mga duwa karon:

5:00 pm- Rain or Shine batok

Magnolia

7:30 pm- Talk N’ Text batok NLEX

Parehong mosuway pagposte og 2-0 nga bintaha ang Talk N’ Text (TNT) Tropang Giga ug Rain or Shine Elasto Painters sa ilang pagpakigsangka sa lainlain nilang kontra karong Biyernes, Septiyembre 27, 2024, sa Game 2 sa crossover best-of-5 quarter-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Sta. Rosa Multi-Purpose Complex sa Laguna.

Ang Elasto Painters, nga maoy Group B No. 1, makigbatok sa Group A No. 4 Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa premirong duwa samtang ang Group A No. 1 Tropang Giga makigsangka sa Group B No. 4 NLEX Road Warriors.

Sa Gam2-e 1, ang Tropang Giga ug Elasto Painters parehong nakasugat og hugot nga kompetisyon una nila nadispatsar ang ilang tagsatagsa ka kontra diin gibuntog sa Tropang Giga ang Road Warriors, 107-102, samtang gipukan sa Elasto Painters ang Hotshots, 109-105.

Gilaumang kulbahinam gihapon ki­ning maong mga engkuwentro ning higayuna.

“Wala naman kasing madaling matchup dito (post-elims play),” matod ni TNT coach Chot Reyes nga napatik sa www.pba.ph.

Matod ni Reyes nga seguradong mohimo og adjustments si NLEX coach Jong Uichico ug mao kini ang ilang gipangandaman.

Labing giatangan sa kombati sa Tropang Giga ug Road Warriors mao ang panagparang sa ilang tagsatagsa ka makapaukyab nga import.

Si Rondae Hollis-Jefferson nagpakatap og 45 puntos alang sa Tropang Giga sa Game 1 samtang si DeQuan Jones nirehistro og 38 puntos alang sa Road Warriors.

Hinuon, ang tanan nagdepende gihapon sa suportang mahatag sa lokal nga mga magduduwa.

Sa laing parisan, ang Elasto Painters naggukod og siyam ka mga puntos, 91-100, batok sa Hotshots sa nahabiling 5:16 minutos sa Game 1.

Apan human niini, ningbahar ang opensa sa Elasto Painters ug gipahimuslan kini sa Elasto Painters aron ilugon ang labaw, 103-102, sa hinapos nga bahin.

“Na-stuck sila sa 102, and that’s the stretch where we played good defense. For a while nahirapan kami sa coverage on their shooters. But we found a solution to it,” matod ni Elasto Painters coach Yeng Guiao. / ESL