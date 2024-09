Texters, Painters s-finals punterya

Mga duwa karon:

5:00 pm- Rain or Shine batok Magnolia

7:30 pm- NLEX batok Talk N’ Text

Parehong mosuway pagsulod sa semi-finals ang Talk N’ Text (TNT) Tropang Giga ug Rain or Shine Elasto Painters sa ilang pagpakigbatok og balik sa ilang tagsatagsa ka kontra sa Game 4 sa crossover quarter-finals karong Martes, Oktubre 1, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang Elasto Painters makigsangka sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa premirong duwa sugod sa alas 5:00 sa hapon samtang makigharong ang Tropang Giga sa NLEX Road Warrios sa main game.

Sa game niadtong Dominggo, Septiyembre 29, gipangmakmak sa Tropang Giga ang Road Warriors, 109-91, samtang gibuntog sa Elasto Painters ang Hotshots pinaagi sa overtime, 111-106.

Kining maong kadaugan parehong nakahatag sa Tropang Giga ug Elasto Painters og 2-1 nga bintaha sa quarter-finals series.

Kon modaog karon ang Tropang Giga ug Elasto Painters, hayan sila ang mag-abot sa best-of-seven semi-finals series.

“For any team in this league to win by a big margin, it has to be a combination of good defense and good offense. Finally, we were able to put both together,” matod pa ni TNT coach Chot Reyes human sa ilang kadaugan sa Game 3.

Gipangulohan ni import Rondae Hollis-Jefferson ang maong kadaugan sa Tropang Giga pinaagi sa iyang 27 puntos ug 12 rebounds, nidugang og 18 puntos si Calvin Oftana samtang ning-amot og 17 puntos kada usa sila si Rey Nambatac ug Glenn Khobuntin. / ESL