Thailand trip sa opisyal sa SK, dili gasto sa gobiyerno

Personal nga gasto ang biyahe sa Thailand sa usa ka opisyal sa Sangguniang Kabataan (SK) gikan sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo.
Nitumaw ang katin-awan samtang padayong nanggula ang mga pangutana bahin niini sa social media.
Atol sa holiday, ang SK Chairman sa Barangay Labangon nga si Kim Kyle Buendia nahimong sentro sa kontrobersiya human pipila ka mga Facebook page ang ni-post ug nisaway sa iyang biyahe sa gawas sa nasod.
Si Cebu City Mayor Nestor Archival niingon nga wala siya makahinumdom nga duna siyay gipirmahan o giaprobahan nga bisan unsang opisyal nga travel authority may kalabutan sa maong biyahe.
Gihatagan og gibug-aton ni Archival nga base sa impormasyon nga anaa kaniya, ang biyahe nagpakita nga gihimo sa pribadong kapasidad ug wala naggamit og pundo sa gobiyerno.
Niingon ang mayor nga ang mga opisyal nga biyahe sa mga piniling opisyal kasagaran nanginahanglan og klarong dokumentasyon ug pag-aprobar.
Matod niya, base sa iyang inisyal nga nabasa sa mga report ug mga post sa online, kini nagpakita nga ang biyahe dili usa ka opisyal nga kalihukan sa SK o sa barangay.
“Kon pribado to nga biyahe, wala ko kasabot ngano nga gihimo to sa ingon niana nga paagi, apan dili kadto kuwarta sa gobiyerno. Iyang kaugalingong kuwarta kadto,” sumala ni Archival.
Gisubli niya nga ang mga opisyal sa gobiyerno wala did-i sa pagbiyahe gamit ang ilang personal nga pundo.
Gipasabot sa mayor nga ang maong mga biyahe dili awtomatikong matawag nga kalapasan kon walay nagamit nga pundo sa publiko.
Ang isyu nakakuha og pagtagad sa publiko human si Rian Bacalla, usa ka social media personality ug kanhi Pinoy Big Brother housemate nga nailhan isip “Kid Sunshine ng Cebu,” ni-post og seryoso nga mensahe sa Facebook niadtong Miyerkules, Disyembre 31, 2025.
Sa maong post, gikuwestiyon ni Bacalla ang giingong Thailand trip nga naglambigit sa usa ka SK official sa Barangay Labangon.
Iyang gisaway ang iyang gihulagway nga kakuwang sa makita nga mga programa para sa kabatan-onan ug year-end nga mga kalihukan sa barangay.
Ang post ni Bacalla nagpukaw usab og kabalaka bahin sa transparency ug prayoridad, hinungdan nga ang netizens nikuwestiyon kon ang biyahe duna ba’y pagtugot sa gobiyerno ug kon duna ba’y pundo sa SK o sa barangay nga gigamit.
Daling nikatap ang maong post sa online, diin nakakuha kini og kapin sa usa ka libo ka reactions ug ginatos ka comments, uban sa mga residente ug mga youth advocates nga nanawagan og katin-awan gikan sa mga lokal nga opisyal.
Ingon ni Archival nga iya pa gihapong susihon ang maong butang, ilabi na ang mga detalye nga nanggawas sa social media, apan iyang gipasabot nga sa pagkakaron, walay timailhan nga dunay pundo sa gobiyerno nga nalambigit.
Dugang niya, ang mga pamaagi sa siyudad nagkinahanglan og pag-aprobar ug dokumentasyon alang sa opisyal nga biyahe. Ang kakuwang sa maong mga rekord nagpasabot nga ang maong biyahe mahimong dili usa ka sanctioned activity sa siyudad.
Bisan pa sa kontrobersiya, ang mayor nipabilin sa baruganan nga ang isyu kinahanglan tan-awon sa saktong konteksto, ilabi na kon walay pundo sa publiko nga nagasto.
Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkontak ni SK Chairman Buendia sa Barangay Labangon aron makuha ang iyang habig sa isyu, apan wala pa siya motubag hangtod sa pagsuwat niining balita. / CAV