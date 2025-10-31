Super Suroy: The Higland sa Antipolo City: Pagsud-ong sa sunset

Kon mahinumduman ko ang akong mga suroyanan sa kabukiran sa Dakbayan sa Sugbo — Busay, Babag, Malubog, ug uban pa, usa ra gyud ka hulagway ang moabot sa akong hunahuna: ang mga dapit nga nag-umbaw sa siyudad diin imong makita ang kahayag sa kahiladman nga mura’g mga bitoon nga mitugpa sa yuta.
Apan sa akong mubo nga bakasyon sa Lalawigan sa Rizal sa Luzon, nakit-an ko ang usa ka dapit nga nagpahinumdom kanako sa maong kasinatian, ang The Highland sa Cogeo, Antipolo City.
Gikan sa taas nga bahin niini, makita ang halapad nga panagway sa Metro Manila: Makati, Quezon City ug Taguig nga nagdan-ag sa kagabhion, kansang mga suga sama sa daghang mga aninipot nga nagdula sa kahanginan.
Samtang naglantaw sa kasadpan, makit-an mo usab ang Manila Bay diin hinay-hinay nga mosalom ang adlaw, nagbilin og golden nga kahayag sa panganod nga sama og tilon nga inanay nga mitabon sa bantawan. Ang palibot bugnaw, malinawon, ug adunay huyohoy nga mopahimulos sa imong kalag samtang nagtan-aw ka sa matahom nga “golden hour.”
Ang The Highland, usa ka residential area nga dunay commercial space, dili lang alang sa mga gusto og talan-awon; usa kini ka dapit alang sa tibuok pamilya. Pet-friendly kini ug lapad ang luna alang sa mga bata nga ganahan magdula. Kon mahilig ka og kape o pagkaon, dili sab ka magmahay — aduna sila’y Wyndell’s at the Perch, usa ka maayong kan-anan nga nagserbisyo og lamian nga pagkaon ug humot nga kape nga swak ra sa presyo, sama sa mga kan-anan sa Cebu.
Ang usa lang ka hagit sa mga bisita mao ang kakulang sa public transportation paingon didto, dili sama sa “Tops” sa Cebu nga naay mga bus nga masakyan diretso, padulong ug pabalik.
Apan kon grupo mo ug mag-abang lang og sakyanan, dili gyud ninyo masayangan. Ang tanang gasto mabayran sa kasinatian ug sa kahayag nga imong makita gikan sa taas.
Kon makaabot ka sa Antipolo City, ayaw kalimti ang The Highland. Dinhi, imong masinati ang kalinaw sa kabukiran, ang kahayag sa siyudad nga imong masud-ong sa layo, ug ang matahom nga pagsawop sa adlaw, usa ka kasinatian nga dili kabayran sa kuwarta, apan ikapahiyom sa imong kasingkasing. (Chelo C. Vallena)