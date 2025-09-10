The Kraken mangulo sa awardees

Pangulohan sa Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo ang mga pasidunggan sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (CESAFI) 25th Anniversary Hall of Fame Awarding Night nga ipahigayon karong Huwebes, Septiyembre 11, 2025, sugod sa alas 4:30 sa hapon sa bag-ong gi-renovate nga New Cebu Coliseum.

Ang pasidunggan mao ang mga personalidad – atleta, referees, officials, media ug uban pa – nga adunay natampo gikan sa pagkahimugso sa Cesafi niadtong tuig 2000 hangtod sa kasamtangan.

Natural, nag-una si Fajardo sa listahan gumikan sa iyang taas nga naabot isip usa ka basketbolista, nga naghatag og dakong garbo dili lang sa Cesafi kon dili hasta lukop Probinsya sa Sugbo

Si 6’10” Fajardo, kinsa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga lungsod sa Pinamungajan, Cebu, maoy labing pambato sa San Miguel Beermen ug 8-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA).

Kapila na sab nakarepresentar ang gitawag og “The Kraken” sa nagkadaiyang international competitions isip sakop sa Gilas Pilipinas

UBANG MGA PASIDUNGGAN

Gawas ni Fajardo, ang ubang mga basketbolista nga pasidunggan mao sila si Elmer Cabahug ug Paul Desiderio (UV), Rommel Rasmo, Jared Bahay, Arnie Padilla, ug Jed Colonia (Ateneo).

Pasidunggan sab ang ubang mga atleta nga sila si Kim Steven Yap (UC) sa chess, Grace Antigua (USC), Dr. Gabriella Mai C. Carballo (UC), ug Deanna Wong (USJ-R) sa

volleyball; Olympian Mary Joy Tabal ug Julies Nierras (UC) sa athletics; Engr. Val Stephen Jaca, Engr. Dannel Jay Tormis, Jay Eribert Impuesto, Engr. Jerny Kaye Pepito, Eleonna Dane Basilico, ug Engr. Lemuel Agbon (UC) sa table tennis.

Apil sab sila si Pearl Marie Caneda (UC) sa dancesports; Jodi Marie Banzon, Alexandria Gumilao, Rae Mikaella Tolentino, Itsuko Marie Bacatan (Ateneo) sa futsal; Leo Maquiling (Ateneo) ug Oliver D. Colina (USJ-R) sa football; Jade Becaldo (UV) ug James Buytrago (USJ-R) sa beach volleyball; Leo Paolo Ballaso (CIT-U) sa scrabble, ug Ralph Ian L. Mendez (USJ-R) sa badminton.

Pasidunggan sab ang nahimong mga presidente sa Cesafi nga sila si Jose “Dodong” Rivera Gullas (UV), Fr. Francisco Antonio T. Estepa (USC), Engr. Oscar A. Tuason (CDU), Engr. Rolando L. Villa (USPF), Fr. Enrico Peter A. Silab, OAR (USJ-R), Fr. Manny A. Uy (Ateneo)), Fr. Dionisio M. Miranda (USC), Engr. Bernard Nicolas E. Villamor (CITU), Atty. Paulino A. Yabao (USPF), ug Atty. Augusto W. Go (UC).

Pasidunggan pud ang mga sakop sa media nga nakasugod pag-cover gikan sa pagkahimugso sa Cesafi hangtod karon nga sila si Manny Villaruel sa The Freeman ug Banat News, Jun Migallen sa SunStar Cebu, ug Erwin Lirazan sa Superbalita Cebu.

Ang ubang mga pasidunggan mao ang athletic directors nga sila si Catherine F. Vestil (CDU), Dr. Cresencio L. Mejarito (UV), ug Glen P. Albutra (USPF); deputy commissioners Danny Duran, Atty. Marven Pañares, ug Danilo Villadolid; referees Edwin Dejacto Sr., Elmer Asignar, Alfredo Reley, ug Melquiades Alvin Caumeran III; sponsors Smart & PLDT, Ronald Mascariñas, Virginia Food Inc., Sonak Corporation ug Cebu Landmasters.

Apil sa mga pasidunggan mao ang board topnotchers nga sila si Jebb Lynus Q. Cane (USC), Atty. Kenneth Kernn Sesante (UC), ug Jermael Villaber (UC); Ms. Cesafi Daugn Karisse Manhilot (UC); beauty queens Rizzini Gomez (UC), Gazini Ganados (USJ-R), Dr. Shaila Rebortera-Agtoto (CDU), ug Beatrice Luigi Gomez (USJ-R).

Adunay special recognitions nga ihatag alang nila ni Bernard Ricablanca ug Atty. Baldomero C. Estenzo. / ESL