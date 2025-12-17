Therapy, edukasyon sa kabataa’ng adunay ‘special needs’, gitinguha

Tungod sa nagkagrabe nga kalisod sa mga pamilya nga naay mga bata nga dunay special needs, giduso ni Cebu City South District Representative Edu Rama ang House Bill No. 4353 o ang “Inclusive Development and Well-Being of Children with Special Needs Act.”
Tumong niini nga hatagan og dinalian ug saktong suporta ang mga bata ug ilang pamilya pinaagi sa pagmugna og mga subsidy, voucher, ug dugang PhilHealth coverage aron makatabang sa mahal nga bayad sa speech ug occupational therapy nga moabot og P5,000 hangtod P10,000 matag bulan.
Laing katuyoan mao ang pagpadaghan sa mga SPED schools ug centers, ilabi na sa mga dapit nga layo sa serbisyo.
Pagtukod og pundok sa mga ahensya sama sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Health ( DOH), ug Department of Education (DepEd) aron maseguro nga mapatuman ang mga plano alang sa kaayuhan sa mga bata.
Gihangyo sab ni Rama ang paghatag og tax deductions sa mga ginikanan alang sa ilang mga galastuhan sa tambal ug therapy.
Matod pa ni Congressman Rama, kining maong balaudnon usa ka paagi aron mapanalipdan ang katungod ug dignidad sa matag bata, bisan unsa pa ang ilang kahimtang, aron makab-ot nila ang ilang potensyal. / PR