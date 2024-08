Thomas: Tatum maoy mahimong NBA MVP

Mihatag sa iyang prediksiyon ang kanhi NBA star Isaiah Thomas alang sa umaabot nga 2024-2025 NBA season.

Matod pa niini nga panahon na nga madaog ni Jayson Tatum ang season MVP.

Nagtuo si Thomas nga ang kasinatian ni Tatum sa Olympics diin wa kaayo kini mahatagi og playing time, maoy makapasugnod sa kagana sa Boston superstar.

“Tatum will be MVP next season. Watch.,” suwat ni Thomas sa iyang social media page.

Nidaog si Tatum ug ang Celtics sa NBA title sa 2024 season ug nalangkat niini ang ika-18 nga titulo para sa franchise.

Nag-average si Tatum og 26.9 puntos, 8.1 rebounds, 4.9 assists ug 1.0 steals, samtang nitali og 47.1 percent sa field sulod sa 74 ka duwa.

Gisundan ang titulo ni Tatum og laing Olympic gold medal sa Paris.

Maong nagtuo si Thomas nga puno sa motibasyon karon sa Tatum inig sulod sa bag-o nga season. / RSC