Thompson andam moduwa sa Lakers

Gikataho sa The Athletic nga posibleng i-trade sa Dallas Mavericks ang beteranong three-pointer nga si Klay Thompson kinsa aduna na lang usa ka tuig nga nahabilin sa iyang kontrata.
Giingon nga nisuway na sa pagpakigsabot ang Mavericks sa ubang teams apan wala pa masayri kon apil ba niini ang Los Angeles Lakers nga usa sa balhinan unta ni Thompson dihang nibiya siya sa Golden State Warriors kaniadto.
Matod sa The Athletic nga interesado si Thompson nga moduwa sa Lakers gumikan kay nagpuyo siya sa Los Angeles sa iyang pagkabata.
Nahisgutan sab ang Miami Heat sa posibleng balhinan ni Thompson. / Gikan sa wires