Thompson bag-ong PBA POW awardee

Sa labing unang higayon gikan sa sayong bahin sa dekada 90, adunay lokal nga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) nga nakamugna og triple-double nga gilakipan og 30 puntos o labaw pa.
Gitumbok mao si Scottie Thompon kinsa nimugna og career-best 35 puntos, 11 rebounds, ug 11 assists atol sa kadaugan sa Brgy. Ginebra Gin Kings batok sa San Miguel Beermen nga maoy nakatabla sa Season 50 Philippine Cup semis series, 2-2.
Niini, hiniusang napili si Thompson isip labing bag-ong PBA Press Corps’ Player of the Week awardee. / ESL