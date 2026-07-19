England midaog og bronse sa World Cup

Nibuhat si Bukayo Saka og hat trick samtang sila si Declan Rice, Ezri Konsa, ug Jude Bellingham nidugang og mga goal aron pangunahan ang England, batok sa France, 6-4, sa bronze medal match sa 2026 World Cup didto sa Miami Gardens, niadtong Dominggo, Hulyo 19, 2026 (PH time).
Bisan sa kapildehan, ang star player sa France nga si Kylian Mbappe nipasulod og duha ka goal aron isaka ang iyang total nga puntos ngadto sa 10 goals sa 2026 World Cup ug 22 sa iyang tibuok karera sa World Cup.
Sila si Bradley Barcola ug Ousmane Dembele nipasulod sad og mga goal para sa France. / RSC