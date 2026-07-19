Thompson di pa makaduwa sa Gin Kings

Dili pa makaduwa ang saligando sa crowd-favorite Ginebra Gin Kings nga si Scottie Thompson para sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup.
Kini tungod kay wala pa hingpit maka-recover ang beteranong guard gikan sa iyang left hamstring injury nga nakuha ug gyod sa miaging Commissioner’s Cup playoffs.
Gibutyag ni Thompson nga igo lang una siya sa mga shooting drills panahon sa practice sa Ginebra tungod kay gidid-an pa siya nga mosalmot sa 5-on-5 games sa Kings.
“Hindi pa ako nagpa-practice, Shooting-shooting lang muna ako,” matod pa sa kanhi league MVP.
Dugang pa niya, wala pa’y final nga petsa o timeline kon kanus-a siya makabalik og duwa sa active roster tungod kay ga-therapy paman siya karon. / RSC