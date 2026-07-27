Thompson dugay pa makabalik

Wala pay klaro kon kanus-a makabalik pagduwa ang pambatong guard sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga si Scottie Thompson kinsa padayong nagpaalim gikan sa left hamstring injury.
Ang labing seguro lang ning puntoha, taudtaod pa una makaduwa ang kasamtangang MVP sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup.
"Well I'm trying to be healthy day by day. So right now wala pa talagang exact ano timeline. Iba kasi yung hamstring eh. Minsan traydor eh. Minsan okay, 'pag medyo wino-workout ko, sumasakit, tumitigas," matod ni Thompson nga napatik sa Spin.ph. / ESL