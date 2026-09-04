Thompson mipirma’g contract extension

Gianunsiyo sa Houston Rockets sa Biyernes, Septiyembre 4, 2026 (PH time), ang ilang paghatag og rookie-scale contract extension ngadto sa ilang pambatong guard nga si Amen Thompson kinsa ilang gipili isip 4th overall pick niadtong 2023 National Basketball Association (NBA) Draft.

Ang bag-ong kontrata ni Thompson molanat og lima ka tuig nga nagbalor og $208 million.

“Amen represents everything we want our organization to be about,” matod ni General Mana­ger Rafael Stone sa usa ka news release.

Si Thompson mosulod sa katapusang season sa gipirmahan niyang four-year rookie deal niadtong 2023, nag-ave­rage og 18.3 puntos sa miaging season. / Gikan sa wires