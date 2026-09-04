Thompson mipirma’g contract extension

Gianunsiyo sa Houston Rockets sa Biyernes, Septiyembre 4, 2026 (PH time), ang ilang paghatag og rookie-scale contract extension ngadto sa ilang pambatong guard nga si Amen Thompson kinsa ilang gipili isip 4th overall pick niadtong 2023 National Basketball Association (NBA) Draft.
Ang bag-ong kontrata ni Thompson molanat og lima ka tuig nga nagbalor og $208 million.
“Amen represents everything we want our organization to be about,” matod ni General Manager Rafael Stone sa usa ka news release.
Si Thompson mosulod sa katapusang season sa gipirmahan niyang four-year rookie deal niadtong 2023, nag-average og 18.3 puntos sa miaging season. / Gikan sa wires