Thompson na-POW dayon sa iyang pagbalik

Usa ka semana gikan sa iyang pagbalik og duwa sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup, na­pili dayon si Brgy. Ginebra Gin Kings guard Scottie Thompson isip Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week awardee.

Si Thompson, kinsa nakapalta og mga duwa tungod sa angol sa iyang tuhod, dako og natampo sa duha ka sunodsunod nga mga kadaugan batok sa Meralco Bolts ug TNT Tropang Giga sa miaging semana.

Ning maong mga duwa, ang kanhi MVP nag-average og 16.5 puntos, 7.0 ka rebounds, ug 7.0 ka assists diin sagunson siyang napili nga Best Player of the Game.

Sa kasamtangan, ang Gin Kings naa sa ikalimang dapit sa standing dala ang 6-3 nga rekord.