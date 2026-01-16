Thompson ranking misaka sa mga tirador

Nisaka sa ikaupat nga puwesto sa NBA all-time regular season three points made si Klay Thompson ug naapsan niini si Damian Lillard niadtong Biyernes, Enero 16, 2026 (PH time).

Si Thompson nakahimo na og 2,805 ka tres sa regular season ug nisaka sa ikaupat nga puwesto, samtang si Lillard natagak sa No. 5 spot nga adunay 2,804 ka tres.

Doble ang selebrasyon ni Thompson kay daog pud ang Dallas Mavericks batok Utah Jazz, 144-122. Nibuhat si Thompson og 26 puntos ug unom ka assists.

Anaa sa Top 5 sila si Stephen Curry (4,201), James Harden (3,293), Ray Allen (2,973), Thompson ug Lillard.

Samtang nalakip sa top 10 sila si LeBron James (2,592), Reggie Miller (2,560), Kyle Korver (2,450), Paul George (2,401) ug Vince Carter (2,290). / RSC