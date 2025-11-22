Thunder, 16-1

Nagpadayon ang dominasyon sa defending champion Oklahoma City Thunder sa sayong bahin sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA) human nila gipangkusokuso ang host Utah Jazz, 144-112, sa Sabado, Nobiyembre 22, 2025 (PH time).
Sa kadaugan, napahugtan og samot sa Thunder ang ilang paggunit sa overall leadership dala ang 16-1 nga rekord samtang ningsukarap ang Jazz sa 5-10 nga baraha.
Ang kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander padayon sab sa iyang wala'y paglubad nga duwa ug gipangulohan niya ang balanseng atake sa Thunder pinaagi sa iyang 31 puntos.
Ang Thunder nga ningposte sa ikawalo nilang sunodsunod nga kadaugan, nakadawat sab og 16 puntos gikan ni Isaiah Joe samtang niamot og kaugalingon niyang season-high si Jaylin Williams nga 15 puntos, tanan iyang gimugna gikan sa three-point area.
Aduna pa'y laing lima ka mga magduduwa ang Thunder nga nakamugna og dobleng numero nga puntos.
Ang Jazz gipangulohan ni Keyonte George pinaagi sa iyang 20 puntos samtang nihatag og 19 puntos si Lauri Markkanen.
Gumikan sa hugot nga depensa sa Thunder, ang Jazz nakamugna og 28 ka turnovers.
Ning gidaghanon nga turnovers sa Jazz, ang Thunder nakamugna og 44 puntos.
Ang Jazz sayo untang nanginit ug nakamugna kini og 44-30 nga labaw human sa 1st quarter.
Ang 44 puntos nga natigom sa Jazz sa 1st quarter maoy labing dakong puntos nga namugna sa usa ka team sa bisan unsang quarter batok sa Thunder karon nga season.
Naglabaw gihapon ang Jazz, 84-77, sa 3rd quarter apan human niini, makabungog nga 33-4 nga rally ang gihimo sa Thunder aron dominahon og sugod ang kombati hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires