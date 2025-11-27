Thunder, 18-1

Padayon ang pagdugdog sa defending champion Oklahoma City Thunder ug nabungol sa kalanog niini ang Minnesota Timberwolves, 113-105, sa National Basketball Association (NBA) sa Huwebes, Nobiyembre 27, 2025 (PH time).
Ang Thunder nga maoy overall leader, nirehistro sa ika-10 nilang sunodsunod nga kadaugan nga nagpasaka sa ilang rekord ngadto sa 18-1.
Mao kini ang labing maayong 19-game start sa kasaysayan sa NBA sukad niadtong 2015-16 diin nakasugod ang Golden State Warriors og 24-0.
Sama sa naandan, gipangulohan na sab ang Thunder sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 40 puntos.
Si Isaiah Hartenstein nidugang og 15 puntos, niamot og 13 puntos si Ajay Mitchell, samtang nihatag og 12 puntos si Chet Holmgren alang sa Thunder.
Sa wala pa nagsugod ang duwa, gilista sa Thunder si Gilgeous-Alexander nga kuwestiyunable gumikan kay aduna siyay gipamati sa lawas. Hinuon, nakadesisyon ra si Gilgeous-Alexander nga moduwa.
“Yeah, I feel good. I felt good enough to play. I was a little more tired out there than usual, but I did enough to get the job done tonight. I felt good enough to play, so I played,” matod ni Gilgeous-Alexander.
Bati pa ang iyang duwa sa sayong bahin apan dihang nakamugna siya og 13 puntos sulod lang sa pito ka minutos sa 2nd quarter, nagdilaab na ang iyang opensa hangtod na sa katapusang gutlo.
“I thought he gave us a huge offensive lift,” asoy ni Thunder coach Mark Daigneault. “I thought he read the game really well tonight offensively. He gave us a huge offensive lift in the second quarter.”
Ang Timberwolves nga nahagbong sa 10-8 nga rekord, gipangulohan ni Anthony Edwards pinaagi sa iyang 21 puntos, nitampo og 18 puntos si Terrence Shannon Jr., samtang niamot og 12 puntos si Naz Reid. / Gikan sa wires