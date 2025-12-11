Thunder, 24-1, sud sa semis

Gipanglam-pornas sa host Oklahoma City Thunder ang Phoenix Suns, 138-89, sa Huwebes, Disyembre 11, 2025 (PH time), aron pag-angkon og luna sa National Basketball Association (NBA) Cup semi-finals.
Gawas sa pagsulod sa NBA Cup semi-finals, ang Thunder nakatupong sab sa labing maayong rekord human sa nag-unang 25 ka mga duwa sa regular season nga 24-1.
Ang 24-1 nga rekord unang naposte sa Golden State Warriors sa malampuson niining kampanya niadtong 2015-16 season diin nakatali sila og rekord nga 73-9 ug nalabni sab nila ang korona niadtong higayuna.
Ang Thunder nga ningtali sa ilang ika-16 nga sunodsunod nga kadaugan, gipangulohan na sab sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 28 puntos.
“We hold ourselves to a high standard, and most importantly it’s about us getting better,” matod ni Gilgeous-Alexander.
“We just moved the ball really well. Played together, very decisive on offense and tried to play through our comfort zone and when we do that we’re a pretty good offense.”
Wala’y puas nga opensa ug depensa ang gipakita sa Thunder sa ilang hingpit nga dominasyon ning sangkaa diin niabot og 53 puntos ang labing dako nilang labaw.
Sa nahabiling 3:32 minutos, gipapahuway na sa Thunder ang tanan nilang starters.
Nidugang og 24 puntos si Chet Holmgren alang sa Thunder, niamot og 15 puntos si Jalen Williams, nitunol og 12 puntos si Luquentz Dort, samtang ningtampo og 11 puntos matag usa sila si Ousmane Dieng ug Branden Carlson.
Ang Suns gipangulohan ni Dillon Brooks pinaagi sa iyang 16 puntos, nihatag og 15 puntos si Jordan Goodwin, samtang niamot og 14 puntos si Jamaree Bouyee.
Sa NBA Cup semi-finals, kontrahon sa Thunder ang San Antonio Spurs nga ningmakmak sa Los Angeles Lakers, 132-119, sa laing quarter-finals match.
Ang tanang mga duwa sa NBA Cup apil sa ihap sa regular season gawas lang sa championship game. / Gikan sa wires