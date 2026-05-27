Thunder, 3-2

Nag-ung-ong na sa ganghaan sa National Basketball Association (NBA) Finals ang host Oklahoma City Thunder human nila gipangmakmak ang San Antonio Spurs, 127-114, sa Game 5 nga naghatag kanila og 3-2 nga bintaha sa Western Conference finals series kagahapon, Miyerkules, Mayo 27, 2026 (PH time).
Ang kasamtangang back-to-back MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander kinsa igo lang nimugna og 19 puntos sa dakong kapildihan sa defending champions sa Game 4, 103-82, nibawi ning higayona ug nagpakatap og 32 puntos aron pangulohan ang kadaugan.
Gumikan kay wala sila si Jalen Williams (hamstring) ug Ajay Mitchell (calf), si Oklahoma City coach Mark Daigneault nag-usab na sab sa iyang starting lineup.
Imbes nga si Cason Wallace, gipuli ni Daigneault si Fil-Am Jared McCain isip guard sa starting unit.
Tuod man, wala giusik ni McCain ang pagsalig nga gihatag ni Daigneault pinaagi sa pag-amot og 20 puntos diin 18 niini iyang gimugna sa 2nd half.
Si McCain kinsa igo lang nimugna og upat ka puntos sa Game 4, dako kaayo og natabang sa Thunder sa 2nd half dili lang sa opensa kon dili hasta sa ubang mga departamento.
Si Alex Caruso kinsa wala'y nahimong puntos sa Game 4, nagbangis ning higayona sama sa iyang gipakita sa nag-unang tulo ka duwa sa series ug nimugna siya og 22 puntos.
Niamot og 16 puntos si Chet Holmgren samtang nidugang og 12 puntos si Isaiah Hartenstein alang sa Thunder.
Ang Spurs gipangulohan ni Stephon Castle pinaagi sa iyang 24 puntos, nidugang 22 puntos si Julian Champagnie, samtang nitampo og 20 puntos si Victor Wembanyama.
Human sa sikit nga kombati sa 1st quarter, inanay nga ningbiya ang Thunder hangtod nga nakaposte sila og 69-58 nga labaw sa halftime.
Wala na buhii sa Thunder ang labaw hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires