Thunder 6-0 na sa playoffs

Nagpabiling limpyo ang rekord sa host Oklahoma City Thunder sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Playoffs human nila giusban pagmakmak ang Los Angeles Lakers, 125-107, sa Game 2 nga naghatag kanila og 2-0 nga rekord sa Western Conference semi-finals series kagahapon, Biyernes, Mayo 8, 2026 (PH time).
Sa kinatibuk-an gikan sa pagsugod sa postseason, naggunit na og 6-0 ang defending champoion Thunder, nga ningbutlog sa Phoenix Suns, 4-0, sa first round.
Ningmugna og 22 puntos matag usa sila si Shai Gilgeous-Alexander ug Chet Holmgren aron pangulohan ang Thunder.
Si Gilgeous-Alexander, kinsa maoy kasamtangang regular season ug Finals MVP, nakahimo gihapon niini bisan nalimitahan sa 28 minutos ang iyang playing time tungod sa foul trouble.
Naglabaw og lima ang Lakers dihang kalit lang ningsutoy ang opensa sa Thunder ug nimugna kini og 25-7 nga rally aron pagposte og 13 puntos nga labaw, 89-76, sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter,.
Human niini, wala na motugot ang Thunder nga mailog sa Lakers ang labaw hangtod na sa hingpit nilang kadaugan.
Ang Thunder, nga ningmakmak sa Lakers sa Game 1, 108-90, nakadawat sab og 20 puntos gikan ni Ajay Mitchell ug 18 puntos gikan ni Jared McCain.
Ang Lakers, nga padayong ningkombati nga wala leading scorer sa seasonga si Luka Doncic (adnay angol), gipangulohan ni Austin Reaves pinaagi sa iyang 31 puntos samtang nidugang og 23 puntos si LeBron James.
Sa East, nakaposte sab og 2-0 nga bintaha ang host Detroit Pistons human nila giusban paglupig ang Cleveland Cavaliers, 107-97, sa kagalingon nilang conference semi-finals series.
Ang Pistons gipangulohan ni Cade Cunningham pinaagi sa iyang 25 puntos ug 12 rebounds, nihatag og 21 puntos si Tobias Harris samtang niamot og 17 puntos si Duncan Robinson.
Ang Cavaliers gipangulohan ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 31 mpuntos samtang nitampo og 22 puntos si Jarrett Allen. / Gikan sa wires