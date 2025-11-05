Thunder, 8-0

Nagpakatap og 30 puntos ug 12 rebounds si Shai Gilgeous-Alexander aron agakon ang defending champion Oklahoma City Thunder ngadto sa dakong kadaugan sulod sa balwarte sa iyang kanhi team Los Angeles Clippers, 126-107, ning Miyerkules, Nobiyembre 5, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa pagpangulo sa Canadian superstar, napahugtan sa Thunder ang ilang paggunit sa overall leadership dala ang 8-0 nga rekord.
Si Gilgeous-Alexander, kinsa maoy kasamtangang regular season MVP ug Finals MVP, nakadawat sab og saktong suporta gikan sa iyang mga kauban, nga maoy kasagarang esena nga makita gikan sa kampo sa Thunder.
Ang Thunder, nga padayong ningkombati nga wala ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Jalen Williams, aduna pa’y laing lima ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga puntos, gawas ni Gilgeous-Alexander.
Si Isaiah Joe niamot og 22 puntos alang sa Thunder, nga nakadawat sab og 12 puntos matag usa gikan nila ni Cason Wallace ug Aaron Wiggins, 11 puntos gikan ni Chet Holmgren, ug 10 puntos gikan ni Isaiah Hartenstein.
Ang Clippers, nga nahagbong sa 3-4 nga rekord, gipangulohan ni James Harden pinaagi sa iyang 25 puntos, niamot og 17 puntos si John Collins, nidugang og 16 puntos si Derrick Jones Jr., nitampo og 12 puntos si Brook Lopez samtang nitunol og 11 puntos si Bogdan Bogdanovic.
Ang Clippers ningkombati nga wala ang duha sa ilang labing mga pambato nga sila si Kawhi Leonard (ankle) ug Bradley Beal (knee).
Isip pagbalik-lantaw, si Gilgeous-Alexander nasulod sa NBA isip No. 11 overall pick sa Charlotte Hornets niadtong Hunyo 21, 2018 apan sa samang adlaw, gi-trade siya sa Hornets ngadto sa Clippers.
Human sa iyang rookie season sa Clippers, gi-trade na sab dayon siya paingon sa Thunder ug human niini, ang tanan kasaysayan na alang sa dekalidad nga magduduwa. / Gikan sa wires