Thunder biktima sa Raptors

Nimugna og 23 puntos si Immanuel Quickley lakip naa niini ang krusyal nga duha ka three-pointers sa nahabiling duha ka mga minutos aron agakon ang Toronto Raptors ngadto sa makutas nga kadaugan batok sa host Oklahoma City Thunder, 103-101, kagahapon, Lunes, Enero 26, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, grabe ka sikit ang kombati diin wala’y nakamugna og labaw sa pito ka mga puntos nga bintaha sa kinatibuk-ang duwa.
Ang duha ka sunodsunod nga three-pointers ni Quickley maoy nakahatag sa Raptors og 101-97 nga labaw sa nahabiling 1:16 minutos.
Napahak sa Thunder ang labaw sa Raptors, 101-99, pinaagi sa putback ni Chet Holmgren gikan sa sipyat nga itsa ni Kenrich Williams gikan sa three-point area sa nahabiling 57.2 ka mga segundos.
Nakapanemaho na og tataw nga kadaugan ang Raptors dihang nainat nila ang ilang labaw ngadto sa 103-99 pinaagi sa duha ka freethrows ni Quickley sa nahabiling 0.8 segundos.
Sa return play, nakapasulod pa og jumper si Thunder shooting guard Isaiah Joe dungan sa pagtingog sa final buzzer.
Ang Raptors, nga ningposte sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga kadaugan, ningsaka sa ikatulong puwesto sa Eastern Conference dala ang 29-19 nga rekord.
Si RJ Barrett nidugang og 14 puntos alang sa Raptors, nitunol og 13 puntos si Brandon Ingram samtang ning-amot og 10 puntos matag usa sila si Scottie Barnes, Sandro Mamukelashvili, ug Gfradey Dick.
Ang defending champion Thunder, nga nakasinati sa ilang ikaduhang sunodsunod nga kapildihan, nagpabilin gihapon sa liderato sa Western Conference dala ang 37-10 nga rekord.
Sama sa naandan, ang Thunder gipangulohan na sab sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 24 puntos, niamot og 19 puntos si Loquentz Dort samtang nitampo og 15 puntos si Williams. / Gikan sa wires