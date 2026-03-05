Thunder combo

Nitiklo sa New York Knicks ang guard-bigman duo sa Oklahoma City Thunder, 103-100, sa National Basketball Association (NBA) didto mismo sa kampo sa Knicks sa Madison Square Garden (MSG) niadtong Huwebes, Marso 5, 2026 (PH time).
Nagpauwan ang forward-center nga si Chet Holmgren og 28 puntos samtang ang reigning MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander niamot og 26 alang sa league-leading Thunder.
Nakaikyas ang Thunder sa uwahing buylo sa home team Knicks kinsa nakakuha pa og higayon nga dalhon ang duwa sa overtime apan sipyat lang ang itsa ni OG Anunoby sa buzzer.
Si Gilgeous-Alexander nakahimo og laing 20-point game ug duha na lang ang kuwang para makatabla siya sa NBA record ni Wilt Chamberlain nga 126 ka sunodsunod nga duwa nga adunay 20 puntos pataas nga eskor. Padayon sa pagmangtas ang defending champion diin nitali sila sa ikaupat nga sunodsunod nga daog ug ikasiyam sulad sa uwahing 11 ka duwa.
Ang Thunder gihapon ang naghupot sa best-record karon nga season bitbit ang 49-15 (win-loss) nga baraha.
Sa habig sa Knicks, naputol ang ilang tulo ka sunodsunod nga daog ug natagak sa 40-23 nga record, ikatulo sa East team standings.
Ang Knicks center nga si Anthony Towns nakahimo og 17 puntos ug 17 rebounds apan wa siya makatiwas sa duwa human ma-foul out, samtang si Anunoby nitunol og 16 puntos ug si Brunson niamot og 16 puntos ug season-high 15 assists. / RSC