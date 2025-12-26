Thunder gimakmak og balik sa Spurs

Giusban pagmakmak sa San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunder ug ning higayuna, sulod mismo sa balwarte sa defending champions, 117-102, ning Biyernes, Disyembre 26, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Thunder, nga nakatilaw sab og kastigo, 110-130, sa ilang pag-asdang sa korte sa Spurs niadtong Disyembre 24, nasugamak sa labing una nilang sunodsunod nga kapildihan ning 2025-26 season.
Human sila nakarehistro og 24-1 nga rekord, ang Thunder nakatilaw og upat ka mga pilde sa nagsunod nilang unom ka mga duwa, nga nagpasukarap sa ilang rekord ngadto sa 26-5.
Hinuon nagpabiling gigunitan sa Thunder ang overall leadership apan ningsikit na kanila ang Spurs sa Western Conference dala ang 23-7 nga rekord.
Si De’Aaron Fox, kinsa igo lang niamot og unom ka mga puntos sa niaging duwa sa Spurs batok sa Thunder, nagmangtas ning higayuna ug nagpakatap kini’g game-high 29 puntos.
Ninghatag og dakong suporta ni Fox mao sila si Victor Wembanyama ug Stephon Castle, kinsa nipupo og 19 puntos matag usa. Nakadugang sab og 11 rebounds ang higanteng si Wembanyama.
Ang Thunder, nga nakaangkon sa labing una nilang pilde sulod sa 15 ka home games ning maong season, gipangulohan na sab sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 22 puntos.
Napasulod sa Thunder ang nag-una nilang pito ka mga itsa nga nakahatag kanila og 18-12 nga rekord apan gihuman sa Spurs ang 1st quarter pinaagi sa 11-0 run aron pagposte pg 41-36 nga labaw.
Human niini, wala na nitugot ang Spurs nga mailog pagbalik sa Thunder ang labaw hangtod na sa pagkapupos sa oras.
Pagkahuman sa tulo ka quarters, ningburot sa 95-79 ang labaw sa Spurs.
Pagsugod sa 4th quarter, nakamugna man tuod og 9-2 run ang Thunder apan wala gyud sila nakasikit pagbalik. / Gikan sa wires