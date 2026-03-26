Thunder Gipakgang sa Celtics

Nimugna og 31 puntos, walo ka rebounds ug walo sab ka assists si Jaylen Brown aron pangulohan ang host Boston Celtics sa pagpakgang sa kainit sa defending champion Oklahoma City Thunder, 119-109, kagahapon, Huwebes, Marso 26, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Tanang mga magduduwa sa Celtics nga ningpakita og aksyon adunay natampo sa opensa ug gawas ni Brown, aduna pa sila’y laing lima ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga puntos.
Niini, nilampos ang Celtics sa pagputol sa 12 ka sunodsunod nga kadaugan sa Thunder.
Si Jayson Tatum, kinsa dili pa lang tantong dugay nga nakabalik pagduwa gikan sa 10 ka mga buwan nga pagpaalim sa iyang nasinating angol (right Achilles tendon), inanay na nga nabalikan sa iyang saktong kondisyon ug niamot kini’g 19 puntos, 12 rebounds ug pito ka assists.
"I wanted to be perfect and first-team All-NBA Jayson, but it's going to take time. I didn't rush the rehab process, so I can't rush this. It's all gonna work out," matod ni Tatum.
Ang tulo ka freethrows ni Tatum maoy nakahatag sa Celtics og 96-87 nga labaw sa nahabiling 9:49 minutos unya nainat pa sa Celtics ang ilang labaw ngadto sa 103-92 sa nahabiling 7:32 minutos human nakakompleto og three-point play si Brown.
Sa pagpangulo sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander, nakamaneho ang Thunder sa pagpahak sa labaw sa Celtics ngadto sa unom na lang ka mga puntos, 115-109, sa nahabiling 1:30 minutos.
Apan didto ra kutob ang pagpanghulga sa Thunder.
"We don't even focus on the game, we focus on the possessions and trying to build the right habits," matod ni Thunder head coach Mark Daigneault.
Ang Thunder gipangulohan ni Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 33 puntos, nidugang og 14 puntos si Luguentz Dort samtang nitunol og 10 puntos si Chet Holmgren. / Gikan sa wires