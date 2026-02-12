Thunder gipasawop ang Suns

Balanseng ataki ang gihimo sa defending champion Oklahoma City Thunder aron ipasawop nga pinasukarap ang host Phoenix Suns, 136-109, kagahapon, Huwebes, Pebrero 12, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gawas ni Alex Caruso, tanang mga magduduwa sa Thunder nakatampo og puntos unya pito ang nakahimo og dobleng numero nga gipangulohan sa 28 puntos ni Jalen Williams ug 21 puntos ni Isaiah Joe.
Pagsugod pa lang sa duwa, naglanoglanog na nga daw dugdog ang opensa sa Thunder ug nakaposte sila og 75-52 nga labaw sa halftime.
Human niini, wala na moubos sa 20 puntos ang labaw sa Thunder hangtod na sa katapusang gutlo.
Si Williams hapit maperpekto sa iyang mga itsa diin kausa ra siya nasipyat sa 12 ka pagsuway samtang si Joe nagmangtas sa gawas diin nakarehistro siya og 6-of-8 three-point shooting.
Nidugang og 15 puntos si Kenrich Williams, niamot og 13 puntos si Chet Holmgren, samtang ningtampo og 12 puntos matag usa sila si Jared McCain ug Aaron Wiggins alang sa Thunder nga nakapahugot sa ilang paggunit sa overall leadership dala ang 42-13 nga rekord.
Nakadominar gihapon ning sangkaa ang Thunder bisan wala ang ilang lider nga mao ang kasamtangang MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander ug hasta ang lain nilang pambato nga si Ajay Mitchell kinsa pulos adunay angol.
Hinuon gipakita sa Thunder ning sangkaa kon unsa ka lawom ang ilang puwersa.
Sa ilang bahin, ang Suns ningkombati nga wala sab ang tulo sa ilang mga sinaligan nga sila si Devin Booker (ankle), Jalen Green (hamstring), ug Grayson Allen (knee).
Apan tataw nga naglisod ang Suns pagtapak sa dakong haw-ang sa ilang puwersa dili sama sa Thunder nga daw wa’y nahitabo. / Gikan sa wires