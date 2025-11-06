Thunder gisanta sa Blazers

Ningbangon gikan sa 22 puntos nga pagkalubong sa halftime ang host Portland Trail Blazers aron pakgangon ang kainit sa defending champion Oklahoma City Thunder, 121-119, sa Huwebes, Nobiyembre 6, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gawas sa duha, tanang mga magduduwa sa Trail Blazers ningtampo sa opensa aron putlon ang walo ka sunodsunod nga kadaugan sa Thunder nga maoy katapusang team nga nakatilaw og pilde sa season.
Ang Trail Blazers nga ningsaka sa 5-3 nga rekord, gipangulohan ni Deni Avdija pinaagi sa iyang 26 puntos, 10 rebounds, ug siyam ka assists.
Nidugang og 22 puntos si Jrue Holiday, niamot og 20 puntos si Jerami Grant alang sa Trail Blazers, nihatag og 18 puntos si Shaedon Sharpe, samtang nitunol og 16 puntos si Toumani Camara alang sa Trail Blazers nga karon pa nakabalos sa Thunder sulod sa 17 ka duwa.
Ang Thunder sayo nga nagpadugdog og opensa ug nakaposte dayon kini og 22 puntos nga labaw sa 1st quarter pa lang.
Hinayhinay nga ninggukod ang Trail Blazers hangtod nga ilahang nailog ang labaw sa nahabiling kapin sa lima ka minutos.
Nakamugna si Grant og upat ka sunodsunod nga puntos aron dugkatan ang 9-0 run sa Trail Blazers nga nakahatag kanila og 112-104 nga labaw sa nahabiling 2:48 minutos.
Ning higayuna, ang Thunder na sab ang ninggukod hangtod nga nakasikit sila pagbalik, 118-119, apan wala nila natiwas ang misyon.
Sama sa naandan, ang Thunder gipangulohan ni MVP Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 35 puntos, nidugang og 27 puntos si Aaron Wiggins, samtang niamot og 21 puntos si Ajay Mitchell. / Gikan sa wires