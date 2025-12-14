Thunder gisilat sa Spurs

Wa magpakita og bisan gamay nga taya ang higante nga si Victor Wembanyama gikan sa 12 ka duwa nga pagpalta ug giagak niini ang San Antonio Spurs sa makabungog nga 111-109 nga kadaugan kontra sa league-leading Oklahoma City Thunder sa National Basketball Association (NBA) sa Las Vegas, Dominggo, Disyembre 14, 2025 (PH time).
Ang kadaugan nipaabante sa Spurs ngadto sa NBA Cup Finals diin ilang ikaharong ang New York Knicks.
Si Wembanyama nipabuto og 22 puntos ug siyam ka rebounds, para buntogon ang Oklahoma City.
Kini pa lang ang ikaduhang pilde sa Thunder karong season. Ang ilang katapusang pildi niadtong Nobyembre 5 kontra Portland, ug nisulod sila sa duwa nga adunay 16-game winning streak. Karon, 24-2 na ang rekord sa Oklahoma City — ikaduha pinakamaayong pagsugod sa kasaysayan sa NBA, sunod ra sa 25-1 nga sugod sa Golden State Warriors sa 2015-16.
Ikaduha usab kini ka sunod nga kapildihan sa Thunder sa Las Vegas, human mapildi sa Milwaukee Bucks 97-81 sa final sa miaging tuig.
Gidayeg sa pro-Spurs crowd si Wembanyama pinaagi sa “M-V-P” chants, ug nakakuha siya og plus-21 ratingsulod lang sa 21 minutos sa duwa. Si Devin Vassell nanguna sa Spurs sa scoring uban ang 23 puntos, samtang De’Aaron Fox ug Stephon Castle naghatag og 22 puntos matag-usa.
Sa Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander ang nanguna uban ang 29 puntos, samtang Chet Holmgren ug Jalen Williamsnagtala og 17 puntos matag-usa.
Si Wembanyama wala nakaduwa sa miaging mga duwa tungod sa na-strain nga left calf, bisan pa nga 9-3 ang rekord sa Spurs sa iyang pagkawala. Bisan gibutangan siya og minutes restriction batok sa Thunder, wala kini makapugong sa iyang dako nga kontribusyon.
Sa laing NBA Cup semifinal madungog ang MVP chants para kang Jalen Brunson samtang gidala niya ang New York Knicks sa ilang tiket padulong sa final.
Nagpasikat si Brunson pinaagi sa 40 puntos sa 132-120 nga kadaogan batok sa Orlando Magic, nga mao na ang ikasiyam ka daog sa Knicks sa ilang last 10 games. Kini ang unang 40-point game ni Brunson karong season, ug klaro nga gustong makita ni coach Mike Brown nga maapil siya sa MVP conversation.
Sa numero, halos pareho ra ang performance ni Brunson sa iyang miaging tulo ka season isip Knick, nga adunay average nga 28.3 puntos ug 6.3 assists. Ang pinakataas niyang nahuman sa MVP voting kay ikalima sa 2023-24 season, ug ika-10 sa miaging tuig.
Ang Knicks karon ikaduha sa Eastern Conference, luyo sa lider nga Detroit (20-5), ug mag-atubang ang duha ka teams sa sayong bahin sa Enero. / RSC