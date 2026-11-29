Dako nga isda ang gibihag sa Milwakuee Bucks ug gipaluhod ang kanhi kampiyon Oklahoma City Thunder, 119-111, sa National Basketball Association (NBA) didto sa Fiserv Forum, Milwaukee niadtong Dominggo, Nobiyembre 29, 2026 (PH time).
Gibuntog sa Bucks ang bisita nga Thunder pinaagi sa bayanihon nga duwa nila Ryan Rollins, Kel’el Ware ug Ousmane Dieng nga maoy nakahatag sa ikatulo palang nga daog sa Bucks sulod sa 21 ka duwa karon nga season.
Si Rollins nipaambit og 28 puntos ug nibuhat kini og pito ka tres ug unom ka assists sulod sa 38 minutos nga playing time, samtang impresibo pud si Ware sa iyang double-double nga 30 puntos ug 13 ka rebounds.
Batbat ni Rollins nga sa ilang sitwasyon karon dako nga tabang ang maong daog para mapun-an ang ilang kompiyansa taliwala sa bati nga season.
“It feels great, man,” matod ni Rollins. “Obviously it feels great to win. Especially in a situation like this where it’s been a lot of downs, more than ups, this year. It’s always good to win so it’s great for sure.”
Samtang si Dieng hapit makabuhat og triple-double sa iyang 13 puntos, siyam ka rebounds ug siyam ka assists.
Ang two-time reigning Most Valuable Player nga si Shai Gilgeous-Alexander nakahimo og 30 puntos ug walo ka assists sa pilderong Thunder.
Ang Bucks (3-18) nagpabilin sa pinakaubos sa East standing samtang ang Thunder (10-10) natagak sa ika-10 nga pwesto sa West. / RSC