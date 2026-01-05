Thunder gitiklo sa 3-pt. shot ni Booker

Nagpaulbo og three-point bomb si Devin Booker sa nahabiling 0.7 segundo aron agakon ang hosts Phoenix Suns sa kulbahinam nga kadaugan batok sa defending champion Oklahoma City Thunder, 108-105, kagahapon, Lunes, Enero 5, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Tam-is kini nga panimalos sa Suns nga nakasinati sa ilang labing dakong kapildihan sukad masukad dihang wala’y kaluoy silang gipanglampornas sa Thunder, 89-138, niadtong Disyembre 10, 2025, atol sa quarter-finals sa NBA Cup. Wala nagduwa si Booker niadtong higayuna.
"I just wanted to get to my spot. We’ve had a tough stretch against this team, and we needed to prove we could close one out. It felt good the second it left my hand," matod ni Booker, kinsa niamot og 24 puntos sa kadaugan.
Ning sangkaa, ang reserve guard nga si Jordan Goodwin maoy labing kuyaw nga nakaduwa sa Suns ug nirehistro kini og career-high 26 puntos lakip na niini ang walo ka three-pointers.
Maayo sab nga nakaduwa alang sa Suns mao si Dillon Brooks kinsa nimugna sa 22 puntos diin 14 niini nahitabo sa 4th quarter.
Ang Thunder nga ningpukan sa Suns sulod sa walo ka sunodsunod nga mga duwa sa wala pa kining kombatiha, nakalabaw unta og 18 puntos sa 2nd quarter.
Apan nagkumboya sila si Goodwin, Booker ug Brooks aron inanay nga pasidlakon ang opensa sa Suns.
Naglabaw lang gihapon ang Thunder, 100-94, sa nahabiling kapin sa upat ka minutos.
Human niini, nimugna og 8-0 nga rally ang Suns aron ilugon ang labaw, 102-100, sa nahabiling 1:46 minutos.
Sa nahabiling 36.4 segundos, nainat pa sa Suns ang ilang labaw, 105-101.
Ningbawos og 4-0 run ang Thunder aron tablahon ang duwa, 105-105, sa nahabiling 8.2 segundos.
Human niini, mao na ang mabayanihong tres ni Booker.
Ang Thunder gipangulohan na sab sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 25 puntos, nidugang og 23 puntos si Jalen Williams, samtang niamot og 18 puntos si Chet Holmgrem. / Gikan sa wires