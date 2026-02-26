Thunder gitiklo sa Pistons

Gipangmakmak sa host Detroit Pistons ang defending champion Oklahoma City Thunder, 124-116, sa kombati sa conference leaders ug posibleng finals preview sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Pebrero 26, 2026 (PH time).
Hinuon, dili kaayo tantong ikasurpresa ang resulta gumikan kay ningkombati ang Thunder nga wala ang upat sa ilang leading scorers nga sila si Shai Gilgeous-Alexander (abdomen), Jalen Williams (hamstring), Ajay Mitchell (abdomen) ug Chet Holmgren (back) lakip na ang ilang sixth-leading scorer nga si Isaiah Hartenstein (calf).
Ang bugtong magduduwa sa Thunder nga naa sa ilang top six leading scorers nga nipakita g aksiyon mao si Isaiah Joe kinsa nag-average og 11 puntos sa season.
Taliwala niini, ang Thunder nakamaneho gihapon pagposte og dobleng numero nga labaw, 34-22, pagkahuman sa 1st quarter sa pagpangulo nila ni Joe ug ang bugtong regular starter nga niduwa nga si Lu Dort.
Apan pagsugod sa 2nd quarter, inanay na nga napahimuslan sa Pistons ang dakong haw-ang sa puwersa sa Thunder ug nailog na nila ang labaw sa halftime, 58-52,
Nisamot ang kalbaryo sa Thunder sa 3rd quarter dihang wala na nakaduwa sila si Joe (hip) ug center Branden Carson (back) ug ningburot ang labaw sa Pistons, 92-75.
Taliwala sa ilang kapildihan, si Thunder coach Mark Daigneault nakadayeg gihapon sa gipakitang duwa sa iyang mga batos hilabi na sa 4th quarter dihang ning-aksiyon sila paggukod.
Ang Thunder nakamaneho pagpahak sa dakong labaw sa Pistons ngadto na lang sa tulo ka mga puntos, 105-108, sa tungatungang bahin sa 4th quarter apan sa pagpadayon sa duwa, nipatigbabaw ra gihapon ang bintaha mas pabor nga puwersa sa Pistons.
Ang Pistons gipangulohan nila ni Jalen Duren ug Cade Cunningham pinaagi sa ilang 29 puntos matag usa samtang nidugang og 16 puntos si Duncan Robinson.
Gipangulohan ni Jaylin Williams ang Thunder pinaagi sa iyang 30 puntos, nidugang og 23 puntos si Cason Wallace, samtang ningtampo og 20 puntos matag usa sila si Jared McCain ug Aaron Wiggins. / Gikan sa wires