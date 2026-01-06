Thunder kaging sa Hornets

Gipakaging sa nagsalimoang nga Charlotte Hornets ang defending champion Oklahoma City Thunder, 124-97, sulod mismo sa balwarte niini nga mao ang Paycom Center kagahapon, Martes, Enero 6, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang Hornets nga nagbitay sa ika-12 nga puwesto sa Eastern Conference dala ang 13-23 nga rekord, hingpit nga ningdominar og sugod human sa sikit nga kombati sa 1st quarter, panghitabo nga nakapakugang sa mga sumosunod sa overall leader Thunder.

Nimugna og 28 puntos si Brandon Miller samtang nitunol og 23 puntos si Kon Knueppel alang sa Hornets nga nakalangkat og 52 rebounds kumpara sa 33 lang nga nahimo sa Thunder.

Ang Thunder nga ningsugod sa season pinaagi sa impresibong 24-1 nga rekord, natagak na karon sa 30-7 nga rekord.

Nagbatog man tuod gihapon ang Thunder isip overall leader apan ang nasinati nilang mga kapildihan nakapaalarma na sa ilang coaching staff.

"We'll evaluate it as we do every game, learn from it and then we'll turn the page and try to be a better team," matod ni Thunder coach Mark Daigneault.

Mao kini ang labing unang higayon sa season nga wala nakaabot og 100 puntos ang Thunder.

"We gotta wake up tomorrow and get better... I just don't think we brought the energy and multiple efforts—the energy things on both ends of the floor. From the get-go, it seemed like they were just ahead of us... That’s usually not a good recipe," asoy sa lider sa Thunder nga si Shai Gilgeous-Alexander kinsa maoy kasamtangang regular season ug Finals MVP.

Gipangulohan ni Gilgeous-Alexander ang Thunder pinaagi sa iyang 21 puntos, nidugang og 16 puntos si Jalen Williams, samtang niamot og 15 puntos si Chet Holmgren.

Gikan sa 33-33 nga tabla human sa 1st quarter, ang Hornets nakapabulhot sa ilang opensa aron pagposte og 67-50 nga labaw sa halftime.

Human niini, hingpit na nga nadominar sa Hornets ang duwa. / Gikan sa wires