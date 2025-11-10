Thunder mi-rally batok sa Grizzlies

Nagpakatap og 35 puntos si Shai Gilgeous-Alexander aron pangulohan ang pagbangon sa defending champion Oklahoma City Thunder gikan sa 19 puntos nga pagkalubong sa 1st half aron lupigon ang hosts Memphis Grizzlies, 114-110, ning Lunes, Nobiyembre 10, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa kadaugan, napahugtan og gamay sa Thunder ang ilang paggunit sa overall leadership dala ang 10-1 nga rekord samtang ang Grizzlies ningsukarap sa 4-7 nga rekord.
Ningdugang og 21 untos matag usa sila si Chet Holmgren ug Ajay Mitchell samtang niamot og 18 puntos ug 13 rebounds si Isaiah Hartenstein alang sa Thunder.
Ang Grizzlies gipangulohan ni Jaren Jackson Jr. pinaagi sa iyang 17 puntos, nitunol og 13 puntos ih 10 reounds si Cedric Coward, ningtampo og 12 puntos mata usa sila si Jaylen Wells ug Sant Aldama samtang nihatag og 11 puntos si Ja Morant.
Naposte sa Grizzlies ang ilang 19 puntos nga labaw sa 2nd quarter ug padayon silang naglabaw. 62-51, sa halftime.
Pagsugod sa 3rd quarter, nausab na ang dagan sa estorya pabor sa Thunder.
Gipasutoy sa Thunder ang ilang pagbangon pinaagi sa 14-2 nga rally sa 3rd quarter diin ning puntoha, nakatampo og unom ka mga puntos si Mitchell lakip na niini ang three-pointer.
Gisundan kini sa Thunder og 16-4 run nga naghatag kanila og 85-80 nga labaw pagsugod sa 4th quarter.
Sa 4th quarter, gisugakod sa Thunder ang mga pagpanghulga sa Grizzlies hangtod na sa katapusang gutlo.
Sa kinatibuk-ang 2nd half, gidominar sa Thunder ang Grizzlies sa hinakutay og mga puntos, 63-38.
Kini maoy ika-14 nga sunodsunod nga kadaugan sa Thunder batok sa Grizzlies lakip na niini ang four-game sweep sa first round sa playoffs sa Western Conference sa niaging season.
Ang Grizzlies katapusang nakadaog batok sa Thunder niadto pang Disyembre 8, 2022. / Gikan sa wires