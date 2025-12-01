Thunder mibawos sa Blazers

Balanseng ataki ang gihimo sa defending champion Oklahoma City Thunder aron bawsan ang bugtong nakapilde kanila nga mao ang hosts Portland Trail Blazers, 123-115, ning Lunes, Disyembre 1, 2025 (PH time), sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Sama sa naandan, gipangulohan ang Thunder sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 26 puntos.
Kini maoy ika-93 nga sunodsunod nga mga duwa nga nakamugna si Gilgeous-Alexander og 20 puntos o labaw pa, ikaduha nga labing taas sunod sa 126 ka sunodsunod nga naposte ni Wilt Chamberlain nga nagsugod niadtong Oktubre 1961 ug naputol niadtong Enero, 1963.
Nidugang og 19 puntos si Chet Holmgren alang sa Thunder, niamot og 17 puntos si Ajay Mitchell, nihatag og 16 puntos si Jalen Williams, nitali og 15 puntos si Isaiah Joe samtang nitunol og 10 puntos si Luquentz Dort.
Ang Thunder, nga gipakaging sa Trail Blazers, 121-119, niadtong Nobiyembre 5, ningsulbong og maayo sa overall standing dala ang 20-1 nga rekord.
Ang 20-1 nga narehistro sa Thunder maoy labing maayong sinugdanan sa NBA sukad niadtong 2015-16 season dihang nakatali ang Golden State Warriors og 24-0 nga rekord.
Ang Trail Blazers, nga nakatilaw sa ilang ika-18 nga pilde sa niaging 19 ka mga higayon nilang pagpakigsangka sa Thunder, nahagbong sa 8-12 nga rekord.
Gipangulohan ni Deni Avdija ang Trail Blazers pinaagi sa iyang triple-double nga 31 puntos, season-best 19 rebounds, ug 10 assists.
Nitampo og 19 puntos si Toumani Camara alang sa Trail Blazers, nihatag og 18 puntos si Jerami Grant, niamot og 13 puntos si Kris Murray samtang nidugang og 12 puntos si Caleb Love.
Ang Thunder, nga ningkombati nga wala ang ilang pambatong sentro nga si Isaiah Hartenstein (calf), naggukod og duha ka mga puntos human sa tulo ka quarters.
Apan pagsugod sa 4th quarter, walo ka sunodsunod nga mga puntos ang gihimo sa Thunder ug human niini, inanay na nilang nakontrolar ang duwa. / Gikan sa wires