Thunder mibawos sa Spurs

Sa kombati sa Western Conference leaders, gipagawas sa hosts Oklahoma City Thunder ang kapabilidad sa usa ka defending champions aron bangis nga bawsan ang San Antonio Spurs, 118-98, kagahapon, Miyerkules, Enero 14, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Usa kini ka tam-is nga panimalos alang sa Thunder ngadto sa Spurs nga ningpukan kanila sa nag-una nilang tulo ka mga engkuwentro sa season niadtong Disyembre 14, 111-109, Disyembre 24, 130-110, ug Disyembre 26, 2025, 117-102.
Gikan sa ilang katapusang pagkapilde gikan sa mga kamot sa Spurs, ang Thunder ningposte og walo ka daog sa katapusan nilang 10 ka mga duwa nga nagpahugot sa ilang paggunit sa overall leadership dala ang 34-7 nga rekord.
Ang Spurs nga pabiling nagsunod sa Thunder sa West bisan natagak sila sa 27-13 nga rekord, nakatilaw sa ikaduha nilang sunodsunod nga kapildihan ug ikaunom sa katapusan nilang 10 ka duwa.
Mao kini ang labing unang higayon sa season nga wala nakaabot og 100 puntos ang Spurs.
Nagpulipuli pa paggunit sa labaw ang duha ka kampo sa 1st half apan nasugdan sa Thunder pagkontrolar ang duwa human sila nakamugna og 11-0 run sa 3rd quarter nga naghatag kanila og dobleng numero nga puntos nga labaw.
Dali ra napahak sa Spurs ngadto sa upat ka puntos ang labaw sa Thunder apan human niini, nimugna na sab og 12-0 run ang Thunder ug ning higayona, hingpit na nilang nakontrolar ang duwa.
Sa 3rd quarter gimugna ni Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander ang 15 sa iyang kinatibuk-ang 34 puntos.
Si Jalen Williams nidugang og 20 puntos alang sa Thunder, niamot og 13 puntos si Alex Caruso, samtang ningtampo og 11 puntos matag usa sila si Jaylin Williams ug Ajay Mitchell.
Ang Spurs gipangulohan ni Stephon Castle pinaagi sa iyang 20 puntos, nihatag og 17 puntos si Victor Wembanyama, nidugang og 14 puntos si De’Aaron Fox, nitampo og 13 puntos si Julian Champagnie, samtang niamot og 12 puntos si Dylan Harper. / Gikan sa wires