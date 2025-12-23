Thunder miihaw sa Grizzlies

Nagpabiling limpyo ang rekord sa defending champion Oklahoma City Thunder sulod sa ilang balwarte human nila gipangmakmak ang Memphis Grizzlies, 119-103, sa Martes, Disyembre 23, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang home record sa overall leader Thunder ningsaka sa 14-0 ug sila na lang ang bugtong team nga wala nakatilaw og kapildihan sulod sa ilang balwarte. Sa kinatibuk-an, ang Thunder adunay 26-3 nga rekord sa kasamtangan.
Sama sa naandan, ang Thunder gipangulohan na sab sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 31 puntos, 10 rebounds, ug walo ka assists.
Nakontrolar og sugod sa Thunder ang kombati dihang nakamugna sila og 12-2 run sa ulahing bahin sa 3rd quarter ug nainat nila ang ilang labaw ngadto sa 18 puntos sa sayong bahin sa 4th quarter.
Apan ninggukod ang Grizzlies ug napahak nila ang labaw sa Thunder ngadto na lang sa upat ka puntos human sa three-pointer ni Kentavious Caldwell-Pope sa nahabiling kapin sa unom ka minutos.
Gitubag kini sa Thunder pinaagi sa duha ka sunodsunod nga three-pointers nila ni Gilgeous-Alexander ug Branden Carlson nga nag-inat og balik sa ilang labaw ngadto sa 10 puntos.
Hingpit nga nakontrolar sa Thunder ang duwa human sila nakamugna og 14-2 run diin pito ka puntos ang natampo ni Gilgeous-Alexander.
Nahimo sa Thunder ang kadaugan bisan wala ang ilang duha ka big men starters nga sila si Chet Holmgren (illness) ug Isaiah Hartenstein (right soleus soreness).
Wala sab ningduwa sa Thunder sila si Alex Caruso, Aaron Wiggins, ug Ousmane Dieng.
Nidugang og 24 puntos si Jalen Williams samtang nitampo og 16 puntos si Ajay Mitchell.
Ang Grizzlies ningkombati sab nga wala sab sila si Ja Morant, Brandon Clarke, John Konchar, ug Zach Edey.
Gipangulohan ang Grizzlies nila ni Caldwell-Pope ug Cedric Coward pinaagi sa ilang 16 puntos matag usa. / Gikan sa wires