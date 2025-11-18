Thunder miihaw sa Pelicans

Sa pagsugod pa lang, gipasutoy na dayon sa defending champion Oklahoma City Thunder ang ilang opensa aron dominahon ang hosts New Orleans Pelicans, 126-109, sa Martes, Nobiyemre 18, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa kadaugan, napahugtan sa Thunder ang ilang paggunit sa overall leadership dala ang 14-1 nga rekord samtang ang nagsalimoang nga Pelicans namudmod sa labing ubos nga puwesto sa Western Conference bitbit ang 2-12 nga rekord.
Gipangulohan nila ni Canadian superstar Shai Gilgeous-Alexander ug Chet Holmgren ang balanseng atake sa Thunder sa nagkadaiyang mga departamento.
Si Gilgeous-Alexander kinsa maoy kasamtangang regular season ug Finals MVP, niamot og 23 puntos samtang gipangulohan ni Holmgren ang kadaugan pinaagi sa iyang 26 puntos.
Pagkahuman sa 1st quarter, ang Thunder nakaposte na dayon og dakong labaw, 49-24.
Ang natigom nga mga puntos sa Thunder ning maong 1st quarter usa ka franchise record.
Gumikan kay sayong nadominar sa Thunder ang kombati, wala na kaayo gibabad og maayo sa Thunder si Gilgeous-Alexander ug daw paingon na nga maputol ang 86 ka sagunsong mga duwa diin nakahimo siya og 20 puntos o labaw pa.
Nagpadayon ang ihap ug niabot kini sa 87 dihang nakapasulod og three-pointer si Gilgeous-Alexander .
Bugtong si basketball legend Wilt Chamberlain ra ang naglabaw ni Gilgeous-Alexander kabahin ning sagunsong mga duwa diin nakamugna og 20 puntos o labaw pa ang usa ka magduduwa. Kaduha kini nahimo ni Chamberlain kaniadto, 92 ug 126.
Si Luquentz Dort nidugang og 17 puntos alang sa Thunder, niamot og 16 puntos si Isaiah Hartenstein, nihatag og 14 puntos si Isaiah Joe, samtang nitunol og 11 puntos si Ajay Mitchell.
Gidugkatan ni Dort ang dominasyon sa Thunder pinaagi sa iyang sunodsunod nga three-pointers sa nag-unang 50 ka mga segundos sa duwa.
Ang Pelicans gipangulohan sa ilang rookie nga si Jeremiah Fears pinaagi sa iyang 24 puntos, nihatag og 18 puntos si Trey Murphy, nitampo og 16 puntos si Micah Peavy, niamot og 11 puntos si Jordan Hawkins samtang nitunol og 10 puntos si Karlo Matkovic. / Sa pagsugod pa lang, gipasutoy na dayon sa defending champion Oklahoma City Thunder ang ilang opensa aron dominahon ang hosts New Orleans Pelicans, 126-109, sa Martes, Nobiyemre 18, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa kadaugan, napahugtan sa Thunder ang ilang paggunit sa overall leadership dala ang 14-1 nga rekord samtang ang nagsalimoang nga Pelicans namudmod sa labing ubos nga puwesto sa Western Conference bitbit ang 2-12 nga rekord.
Gipangulohan nila ni Canadian superstar Shai Gilgeous-Alexander ug Chet Holmgren ang balanseng atake sa Thunder sa nagkadaiyang mga departamento.
Si Gilgeous-Alexander kinsa maoy kasamtangang regular season ug Finals MVP, niamot og 23 puntos samtang gipangulohan ni Holmgren ang kadaugan pinaagi sa iyang 26 puntos.
Pagkahuman sa 1st quarter, ang Thunder nakaposte na dayon og dakong labaw, 49-24.
Ang natigom nga mga puntos sa Thunder ning maong 1st quarter usa ka franchise record.
Gumikan kay sayong nadominar sa Thunder ang kombati, wala na kaayo gibabad og maayo sa Thunder si Gilgeous-Alexander ug daw paingon na nga maputol ang 86 ka sagunsong mga duwa diin nakahimo siya og 20 puntos o labaw pa.
Nagpadayon ang ihap ug niabot kini sa 87 dihang nakapasulod og three-pointer si Gilgeous-Alexander .
Bugtong si basketball legend Wilt Chamberlain ra ang naglabaw ni Gilgeous-Alexander kabahin ning sagunsong mga duwa diin nakamugna og 20 puntos o labaw pa ang usa ka magduduwa. Kaduha kini nahimo ni Chamberlain kaniadto, 92 ug 126.
Si Luquentz Dort nidugang og 17 puntos alang sa Thunder, niamot og 16 puntos si Isaiah Hartenstein, nihatag og 14 puntos si Isaiah Joe, samtang nitunol og 11 puntos si Ajay Mitchell.
Gidugkatan ni Dort ang dominasyon sa Thunder pinaagi sa iyang sunodsunod nga three-pointers sa nag-unang 50 ka mga segundos sa duwa.
Ang Pelicans gipangulohan sa ilang rookie nga si Jeremiah Fears pinaagi sa iyang 24 puntos, nihatag og 18 puntos si Trey Murphy, nitampo og 16 puntos si Micah Peavy, niamot og 11 puntos si Jordan Hawkins samtang nitunol og 10 puntos si Karlo Matkovic. / Gikan sa wires