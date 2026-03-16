Thunder miihaw sa T-Wolves

Gipang-ihaw sa host Oklahoma City Thunder ang Minnesota Timberwolves, 116-103, aron inaton sa walo ang ilang sunodsunod nga kadaugan sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Lunes, Marso 16, 2026 (PH time).
Ning sangkaa, diriyot naputol ang rekord ni Shai Gilgeous-Alexander nga labing daghang sunodsunod nga 20-point game, nga bag-uhay lang niyang nailog gikan ni legendary Wilt Chamberlain.
Ang kasamtangan regular season ug finals MVP niposte og insakto 20 puntos aron inaton sa 128 ang sunodsunod nga mga duwa nga nakamugna siya og 20 puntos o labaw pa. Nakamugna sab siya og 12 assists.
Pagkahuman sa tulo ka quarters, 10 pa lang ka puntos ang nahimo ni Gilgeous-Alexander unya nisulod siya sa 4th quarter sa 7:10 minutos nga marka.
Sa pagpadayon sa duwa, adunay nitumaw nga kahayag nga dili maputol ang rekord ni Gilgeous-Alexander ug nahitabo gyud kini dihang nakakompleto siya og three-point play sa nahabiling 1:46 minutos.
Nalabwan na ni Gilegous Alexander og duha ang nahimo ni Chamberlain kaniadto nga 126 ka sunodsunod nga 20-point game.
Ning higayuna, ang defending champion Thunder gipangulohan ni Chet Holmgren pinaagi sa iyang 21 puntos, niamot og 20 puntos si Isaiah Joe, nitampo og 17 puntos si Alex Caruso, nihatag og 15 puntos si Jared McCain samtang nitunol og 11 puntos si Ajay Mitchell.
Ang Timberwolves gipangulohan ni Julius Randle pinaagi sa iyang 32 puntos, niamot og 19 puntos si Anthony Edwards, nihatag og 18 puntos si Ayo Dosunmu samtang nitampo og 16 puntos si Donte DiVincenzo.
Sa tungatungang bahin sa 3rd quarter, ang Timberwolves nakaposte unta og 68-59 nga labaw apan human niini, hinayhinay na nga nausab ang templa sa duwa hangtod nga nakaposte ang Thunder og dobleng numero nga labaw sa sayong bahin sa 4th quarter, 91-80.
Human niini, nakontrolar sa Thunder ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires