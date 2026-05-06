Thunder mikastigo sa Lakers

Gipangkastigo sa defending champion Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers, 108-90, kagahapon, Miyerkules, Mayo 6, 2026 (PH time), sa pagsugod sa ilang Western Conference semi-finals series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Gipangulohan ni Chet Holmgren ang Thunder pinaagi sa iyang 24 puntos ug 12 rebounds samtang ningdugang og 18 puntos matag usa sila si Ajay Mitchell ug ang kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander.
Ang Thunder nagpabiling wala’y pilde gikan sa pagsugod sa Playoffs diin ilang gibutlogan ang Phoenix Suns, 4-0, sa first round series.
Human nila gipangmasaker ang Lakers sulod sa duha ka mga higayon sa regular season, ang Thunder nakasugat og saktong kombati sa nag-unang tulo ka quarters ning duwaa.
Apan dihang nakapaulbo og duha ka sunodsunod nga three-point bombs si Jared McCain sa sayong bahin sa 4th quarter, nausab na ang dagan sa estorya.
Si McCain nidugang og 12 puntos – tanan pulos gikan sa three-point area -- alang sa kadaugan.
Ang three-pointers ni McCain maoy hinungdan nga nakadistansya og layo ang Thunder sa tungatungang bahin sa 4th quarter.
Ang Lakers, nga padayong ningkombati nga wala ang season leading scorer nga si Luka Doncic, gipangulohan ni LeBron James pinaagi sa iyang 27 puntos.
Nidugang og 18 puntos si Rui Hachimura, niamot og 12 puntos si Marcus Smart samtang nitunol og 10 puntos si DeAndre Ayton alang sa Lakers. / Gikan sa wires