Thunder mikastigo sa Magic

Sa labing unang higayon sukad masukad, nakamugna og triple-double si Isaiah Hartenstein aron tabangan ang host Oklahoma City Thunder sa pagkastigo sa Orlando Magic, 128-92, kagahapon, Miyerkules, Pebrero 4, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Hartenstein, kinsa usa sa unom ka mga magduduwa sa defending champions nga nakarehistro og dobleng numero nga puntos, nipakatap og 12 puntos, 10 rebounds ug career-high 10 assists.
Ning higayuna, ang reserve player nga si Isaiah Joe maoy nangulo sa Thunder pinaagi sa iyang 22 puntos lakip na niini ang lima ka three-pointers.
Ang lider sa Thunder ug kasamtangang MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander bugnaw nga nakaduwa sa pagsugod sa kombati apan kalit kining nanginit sa 3rd quarter aron pag-amot og 20 puntos alang sa kadaugan.
Niini, padayon ang ihap sa sunodsunod nga mga duwa diin nakamugna si Gilgeous-Alexander og 20 puntos o labaw pa ug niabot na kini sa 121.
Lima na lang ang kuwang ug makatabla si Gilgeous-Alexander sa dugay na nga rekord ni basketball legend Wilt Chamberlain.
Pagsugod pa lang sa duwa, ning-ulbo dayon ang opensa sa Thunder ug ilaha nang nalubong og taga liog ang Magic, 39-14, human pa lang sa 1st quarter.
Wala molubad ang duwa sa Thunder ug nakontrolar nila ang kombati hangtod na sa katapusang gutlo. Adunay higayon nga niburot sa 35 puntos ang labaw sa Thunder.
Ang bugtong drama na lang sa 2nd half mao ang pangutana kon mapadayon ba ni Gilgeous-Alexander ang iyang sunodsunod nga 20-point game.
Si Luguentz Dort nidugang og 18 puntos samtang niamot og 16 puntos ug 10 rebounds si Chet Holmgren alang sa Thunder.
Ang nagkaguliyang nga Magic gipangulohan ni Jalen Suggs pinaagi sa iyang 20 puntos, nihatag og 17 puntos si Paolo Banchero samtang nitampo og 11 puntos si Noah Penda. / Gikan sa wires