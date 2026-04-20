Thunder milandog sa Game 1

Nagpadangat og makuyaw nga mensahe ang host Oklahoma City Thunder ngadto sa ubang teams nga mag-atang sa ilang agianan human nila gipanglampornas ang Phoenix Suns, 119-84, sa Game 1 sa ilang Western Conference Playoffs first round series sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Lunes, Abril 20, 2026 (PH time).
Gawas sa usa, ang tanang mga magduduwa sa defending champion Thunder adunay natampo sa ilang balanseng opensa pinangulohan sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander, kinsa nagpakatap og 25 puntos.
Ang Thunder, nga maoy No. 1 overall human sa regular season, nakadawat sab og 22 puntos gikan ni Jalen Williams ug 16 puntos gikan ni Chet Holmgren.
Ning sangkaa, dayag nga natay-an og gamay ang opensa sa Thunder hilabi na sa ilang three-point shooting diin igo lang silang nirehistro og 13-of-39 – tingali tungod kay taudtaod silang wala nakaduwa – apan nibawi sila sa ilang depensa aron kontrolahon ang kinatibuk-ang kombati.
Tungod sa pilit nga depensa sa Thunder, ang Suns nakamugna og 19 ka turnovers. Ning maong turnovers, ang Thunder nakamugna og 34 puntos.
Ang 19-2 run sa Thunder maoy nakahatag kanila og 26-14 nga labaw sa hinapos nga bahin sa 1st quarter ug human niini, kontrolado na nila ang kombati hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang Suns, nga niagi pa sa makuyaw nga Play-in Tournament una sila nakasulod sa Playoffs isip West No. 8, gipangulohan ni Devin Booker pinaagi sa iyang 23 puntos, niamot og 18 puntos si Dillon Brooks samtang nihatag og 17 puntos si Fil-Am Jalen Green.
Sa laing engkuwentro sa West, gisugdan sab sa San Antonio Spurs ang ilang 1st round series pinaagi sa pagmakmak sa Portland Trail Blazers, 111-98.
Gipangulohan ni Victor Wembanyama ang Spurs pinaagi sa iyang 35 puntos samtang ningtampo og 17 puntos matag usa sila si De’Aaron Fox ug Stephon Castle.
Sa mga kombati sa Eastern Conference 1st round series, gipakaging sa No. 8 Orlando Magic ang No. 1 Detroit Pistons, 112-101, samtang gipangkusokuso sa No. 2 Boston Celtics ang No. 7 Philadelphia 76ers, 123-91. / Gikan sa wires